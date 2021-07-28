نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أضواء علي سناب شات كيفية تحقيق الربح من فيديوهات سناب شات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة أضواء علي سناب شات وطريقة الربح من خلال عمل الفيديوهات بفلاتر أو بدون فلاتر من خلال السناب. حيث يتوقع الكثيرين أن منصة أضواء ستكون أعلي في الأرباح من تطبيق تيك توك tik tok وستحقق انتشاراً واسعاً حيث أن أصبح السناب شات من المواقع المنافسة لتطبيق التيك توك في صنع المحتوي. ثم أن السناب شات تعتبر شروطه سهلة وهو من البرامج ذات السمعة الجيدة في مواقع التواصل. حيث يعمل بنفس فكرة التيك توك والفيديوهات وحركة الشفايف مع المقطع الصوتي أو ابتكار مقاطع صوتية. ولذلك قامت شركة سناب شات بعمل منصة أضواء علي السناب شات لتكون محط اهتمام المستخدمين والتربح من خلالها. شروط تحقيق أرباح من منصة أضواء في سناب شات شروط منصة أضواء تهدف إلى أن تكون الفيديوهات ذات محتوي خاص ويكون تقديم الفيديو فيه إبداع من الناشر.

ويجب البعد عن الموضوعات السياسية والبعد عن الدعايا الخاصة بالشركات مقابل مبالغ مدفوعة.

ثم يشترط علي المستخدم مراعاة معايير لقطة الفيديو حيث تكون لقطة الفيديو.

ولابد من احتواء الفيديو علي صوت نقي ولا يتم قبول الفيديوهات الخاصة بعرض الصور الثابتة.

وبالإضافة لذلك لا يتم نشر لقطات الفيديو ومقاطع سناب والتي يتم تصويرها بوضع أفقي.

ثم لا يتم قبول مقاطع سناب التي تحتوي علي نصوص كتابية فقط.

وأيضاً يتم رفض الفيديوهات الضبابية وقليلة الجودة والغير واضحة.

يمكن أيضاً الربح من سبوت لايت سناب شات. خطوات رفع وإضافة فيديو في منصة أضواء عند وصول مقطع الفيديو أو البث التي تبثه علي المنصة يتعدي ال 60 ثانية فبذلك يتم استيفاء الشروط التي وضعها تطبيق سناب شات.

بعد ذلك يتم تلقي اشعار من السناب عند الضغط عليه ينقلك إلى ملف التعريف والذي سيطلب منك تفعيل بعض الخدمات الأتية: الاسم الأول. ثم اسم عائلتك. والبريد الإلكتروني الخاص بك. الولاية أو بلد الإقامة. رقم الجوال الخاص بك. ثم تاريخ ميلادك.

ثم قمت بإدخال جميع المعلومات السابقة بطريقة صحيحة يقوم الواصي بك إذا كنت لم تبلغ السن القانوني أو أنت بتفعيل حساب snap pay وهو طريقة الدفع عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.

لابد من إتباع جميع التعليمات التي يبلغها لك التطبيق من البريد snapchat pay وبذلك من خلال الاميل التالي وهو [email protected] لكي تصلك رسالة بها طريقة ربط حسابك وإنشاء حساب ربحي ومربوط بالدفع الضريبي له.

عند عدم تفعيل الحساب بعد الرسالة التي تصلك في خلال 90 يوم سيتم فقد أي متعلقات مالية تم كسبها من تطبيق سناب شات.

الحد الأدنى من تطبيق سناب شات للربح هو 250 دولار ويصل لأكثر من 10000 دولارلكي يتم القبول والتأهل للربح من خلال منصة أضواء في سناب شات.

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