نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا شريحة الهاتف إصدار جديد تجريبي من واتساب بمزايا غير مسبوقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة واتساب عن طريق بعض المواقع المتخصصة أنها طورت إصدار جديد تحت التجريب من تطبيق واتساب وبه خواص غير مسبوقة وحاليا الإصدار الجديد تحت التجريب وبه خاصية تمكنهم من استخدامه عبر أجهزة متعددة دون الحاجة لوجود خط هاتف خلوي، وأعلنت شركة فيسبوك رسميا طرحها لإصدار تجريبي محدود من “واتساب”، سيكون هذا الإصدار قادرا على أداء هذه المهمة التي لم يسبق توفرها من قبل على الإطلاق، وسيكون هذا الإصدار الجديد المحدود من تطبيق المحادثات الفورية، متاحا للاستخدام عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” على هواتف “آيفون”، ولم تذكر شركة “فيسبوك” المالكة لتطبيق واتساب الدول التي سيكون متاحا فيها إصدار “واتساب” المحدود، ولم توضح إن كان سيكون محدودا لعينة عشوائية أم منتقاة في حال إخضاعه في البداية لاختبار كفاءة.

الإصدار الجديد من واتساب لن يتمكن من تشغيل عدد معين من الخواص:

حيث يتم تجريب الاصدار الجديد من واتساب على عدد محدود من المستخدمين ولكنه لن يتم تشغيل عدة خواص ويكتفي بعدد من الخدمات لن يتمكن هذا الإصدار الخاص من واتساب تقديمها لمستخدميها، وتشمل، عرض الموقع المباشر للأجهزة المصاحبة، وتثبيت الدردشات على واتساب ويب أو سطح المكتب، أو الانضمام إلى دعوات المجموعات أو عرضها إو إعادة تعيينها من واتساب ويب، كما لن تعمل تقنيات الدردشة أو المراسلة لشخص يستخدم إصدارا قديما جدا من واتساب و ستحتاج للهاتف لتحديثها، ومن المهام التي سيعجز الإصدار المحدود أيضا عن تطبيقها، أن لن تعمل حسابات واتساب الأخرى إذا انضمت هي أيضا للإصدار التجريبي، ولا يمكن تعديل الاسم التجاري أو الملصقات لعملاء “واتس اب بزنس” من “واتساب ويب”.

ميزة ستفعل على الاصدار الجديد:

ولكن الاصدار الجديد يمتاز ببعض الخواص والغير موجودة على التطبيقات السابقة حيث يتمكن الاصدار الجديد واتساب التجريبي من ربط الحساب الخاص بالمستخدم على 4 أجهزة لا تستخدم هواتف أو شرائح اتصالات، ومع إمكانية استمرار عمل الحساب في حال فصل شحن بطارية هاتفك، ويحافظ إصدار “واتساب” التجريبي أيضا على نفس مستوى الخصوصية والأمان والتشفير الموجود في الإصدارات السابقة.