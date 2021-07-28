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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبا واتساب يتصل بالعملاء للتحقق من حساباتهم وميزات جديدة لتطبيق ios تعرف عليها في المقال التالي
عمر شويل - جدة قريبا سوف تطرح شركة واتساب ميزة جديدة للتحقق من حسابات اصحابها وخاصة عندما تشتري هاتفًا جديدًا وتستعيد حساب واتساب الخاص بك، حيث يتحقق التطبيق من خلال إرسال رمز مكون من ستة أرقام إليك عبر رسالة نصية قصيرة، ولكن الجديد فقط طور خبراء الواتساب من ميزة جديدة أخرى للتحقق من حسابات أصحابها حيث تعمل الشركة على طريقة أخرى للتحقق من حسابك، على هواتف الاندرويد وطرح ميزات جديدة سوف تعلن الشركة عنها قريبا.
خطوات التحقق من حسابك على هواتف الأندرويد:
وفقا لما نقلته بعض المواقع المتخصصة في التقنية الخاصة بمنصات التراسل عبر مكالمات الفلاش حيث يختبر تطبيق الدردشة هذه القدرة على اجهزة وهواتف الاندرويد، وإليك كيفية عمله بالخطوات التالية :
- يمكنك الاشتراك لتلقي مكالمة للتحقق بدلاً من رمز SMS.
- سيتصل بك WhatsApp لفترة وجيزة وينهي المكالمة ولكن ايضا أنت لست بحاجة لاستلامه.
حتى عندما يتم طرح هذه الميزة ، فإنها ستقتصر على اندرويد ، لأن iOS لا يسمح للتطبيقات بقراءة سجل المكالمات، وصرح خبراء التطبيق إنه على الرغم من أن التطبيق سيصل إلى سجل المكالمات الخاص بك لمقارنة الإدخال الأخير، فإنه لن يستخدم البيانات لأي شيء آخر، ومن الجدير بالذكر أن انستجرام يختبر ميزة للحصول على رموز التحقق عبر واتساب بدلاً من الرسائل القصيرة، ويأتي هذا التطور الجديد بعد أسبوع مليء بالإثارة لتطبيق واتساب، أكدت الشركة أنها تختبر القدرة على استخدام حساب واحد على أجهزة متعددة، وستتيح لك ربط أربعة أجهزة ضمن هذه الميزة، هذا يعني أنك ستتمكن قريبًا من استخدام تطبيق الدردشة على جهاز iPad، بالإضافة إلى ذلك طرح واتساب مفتاح التبديل لتسريع تشغيل الرسائل الصوتية.
واتساب تختبر ميزات جديدة لتطبيق ios
حيث يختبر تطبيق واتساب بعض الميزات الإضافية وتجريبها ثم طرحها على عملاء ومستخدمي تطبيق iOS الخاص بها مع إمكانية العرض لمرة واحدة للصور ومقاطع الفيديو المرسلة بالإضافة إلى إشعار جديد داخل التطبيق أعيد تصميمه، ووفقا لتصريح من بعض المواقع المتخصصة فى التقنية الحديثة حيث قالت بعد طرح هذه الميزة لمختبري الإصدار التجريبى من أندرويد حديثًا، أتاحت واتساب ميزة العرض لمرة واحدة لمستخدمى النسخة التجريبية من تطبيقها لنظام iOS عبر الإصدار 2.21.140.9، ومع توفر هذه الميزة، يمكن للمستخدمين استخدام ميزة تشبه سناب شات لإرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد رؤيته،. وبالرغم من اختلافها عن سناب شات، إلا أن واتساب لا توضح ما إذا كان شخص ما قد التقط لقطة شاشة أم لا، ولن يحذر التطبيق الأشخاص، وذلك لأنه لا توجد طريقة آمنة للتأكد من عدم التقاط لقطة شاشة، حيث توجد عدة طرق لتجاوز ذلك، وعندما ترسل الوسائط، فإنها تختفى من هاتفك المحمول وتختفى أيضًا فى هاتف المستلم عندما يفتحها مرة واحدة، ويتم إعلامك عندما يفتح المستلم الصورة أو الفيديو لأن رسالة الفقاعة التفسيرية تبلغك بفتح التطبيق،وبالرغم من إعادة تصميم الإشعار داخل التطبيق. تقول واتساب إنه إذا قرأت رسالة من خلاله، فلن يتم احتسابها قراءة، حيث تحتاج إلى فتح الدردشة بشكل طبيعي، ولا يزال من غير الواضح متى يصدر التطبيق هذه الميزات لمستخدمي واتساب وطرحه وتفعيله.
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