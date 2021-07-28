نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبا واتساب يتصل بالعملاء للتحقق من حساباتهم وميزات جديدة لتطبيق ios تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قريبا سوف تطرح شركة واتساب ميزة جديدة للتحقق من حسابات اصحابها وخاصة عندما تشتري هاتفًا جديدًا وتستعيد حساب واتساب الخاص بك، حيث يتحقق التطبيق من خلال إرسال رمز مكون من ستة أرقام إليك عبر رسالة نصية قصيرة، ولكن الجديد فقط طور خبراء الواتساب من ميزة جديدة أخرى للتحقق من حسابات أصحابها حيث تعمل الشركة على طريقة أخرى للتحقق من حسابك، على هواتف الاندرويد وطرح ميزات جديدة سوف تعلن الشركة عنها قريبا.

خطوات التحقق من حسابك على هواتف الأندرويد:

وفقا لما نقلته بعض المواقع المتخصصة في التقنية الخاصة بمنصات التراسل عبر مكالمات الفلاش حيث يختبر تطبيق الدردشة هذه القدرة على اجهزة وهواتف الاندرويد، وإليك كيفية عمله بالخطوات التالية :

يمكنك الاشتراك لتلقي مكالمة للتحقق بدلاً من رمز SMS.

سيتصل بك WhatsApp لفترة وجيزة وينهي المكالمة ولكن ايضا أنت لست بحاجة لاستلامه.

حتى عندما يتم طرح هذه الميزة ، فإنها ستقتصر على اندرويد ، لأن iOS لا يسمح للتطبيقات بقراءة سجل المكالمات، وصرح خبراء التطبيق إنه على الرغم من أن التطبيق سيصل إلى سجل المكالمات الخاص بك لمقارنة الإدخال الأخير، فإنه لن يستخدم البيانات لأي شيء آخر، ومن الجدير بالذكر أن انستجرام يختبر ميزة للحصول على رموز التحقق عبر واتساب بدلاً من الرسائل القصيرة، ويأتي هذا التطور الجديد بعد أسبوع مليء بالإثارة لتطبيق واتساب، أكدت الشركة أنها تختبر القدرة على استخدام حساب واحد على أجهزة متعددة، وستتيح لك ربط أربعة أجهزة ضمن هذه الميزة، هذا يعني أنك ستتمكن قريبًا من استخدام تطبيق الدردشة على جهاز iPad، بالإضافة إلى ذلك طرح واتساب مفتاح التبديل لتسريع تشغيل الرسائل الصوتية.