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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة رائعة على واتساب خطوات فتح 5 أجهزة في نفس الوقت دون الحاجة لهاتفك في المقال التالي
عمر شويل - جدة خبراء واتساب أعلنت عن ميزة انتظرها الجميع، ميزة إتاحة فتح حساب واتساب على أكثر من جهاز دون وجود هاتفك ومن متصفح واتساب ويب أو جهاز الحاسب الشخصي ودون الحاجة إلى وجود هاتفك المحمول ، حيث يمكن للمستخدم الوصول إلى الخدمة عبر أجهزة متعددة في وقت واحد.
ميزة رائعة على واتساب:
من الجدير بالذكر فقد انتظر الكثير من مستخدمي واتساب هذه الميزة وتفعيلها حيث تمكنهم من فتح التطبيق على أكثر من أربعة اجهزة مرة واحدة وبدون هاتف أو مع عدم توفر هاتف محمول وبدون الإحتياج اليه، وتسمح لك هذه الميزة الرائعة باستخدام واتساب عبر الويب أو الحواسيب العاملة بنظامي التشغيل MACOS أو ويندوز أو حتى الإصدار المحمول من التطبيق عبر ما يصل إلى أربعة أجهزة إضافية دون الحاجة إلى الاستمرار في تسجيل الدخول عبر هاتفك الذكي، كما يتعلق الأمر بتوصيل العديد من الأجهزة مثل الحاسب الشخصي أو الجهاز اللوحي بحساب واتساب، والفرق الوحيد هو أن صلاحية جلساتك لن تنتهي إذا أغلقت هاتفك الذكي أو أغلقت التطبيق، هذه الميزة مفيدة في حالة نفاد بطارية الهاتف أو إذا قمت بإغلاق التطبيق عن غير قصد.
طريقة تفعيل الميزة:
من خلال هذه الميزة يمكنك تبادل الرسائل بين مستخدمي واتساب ببعض لأكثر من أربعة أجهزة تستخدم نفس الحساب في وقت واحد يتبادلون الرسائل دون إستخدام الهاتف الذكي حتى لو كان هاتفك المحمول غير موجود، أو “حتى لو كانت بطارية الهاتف قد فرغت بالكامل”، ولكن في المقابل، يرى بعض خبراء التقنية أن هذه الخاصية قد تشكل ثغرة أمنية أو تسهّل خرق خصوصية المستخدمين، في حال إساءة استخدامها، مما يستدعي مستخدمي هذه الميزة توفير الحماية الكاملة لاجهزتهم وخصوصياتهم، ولكي يتم تفعيل الخاصية اتبع الخطوات التالية:
- افتح تطبيق واتساب في هاتفك ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة الرئيسية.
- من القائمة التي تظهر لك حدد خيار الأجهزة المتصلة.
- في الشاشة التي تظهر لك اضغط على رابط توصيل جهاز.
- قم بفتح إصدار واتساب عبر الويب من خلال الضغط على هذا الرابط.
- وجه كاميرا الهاتف الذكي إلى رمز الاستجابة السريعة في شاشة الحاسب لتسجيل الدخول إلى الحساب عبر المتصفح.
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