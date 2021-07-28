نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن جواهر فري فاير بضغطة واحدة وربح القسائم الذهبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عمليات البحث بكثرة من قبل لاعبي free fire، عن طرق شحن جواهر فري فاير، سواء بشكل مجاني أو بشكل مدفوع من خلال الطرق المختلفة للدفع الإلكتروني التي تطلب تسجيل رقم الآي دي الخاص بها، وأن يكون فيها الرصيد الكافي لاستحقاق العملية، أو من خلال بطاقات جوجل بلاي التي تمكنك من تحويل النقاط الى جواهر بشكل فوري الى حسابك، مع إمكانية الحصول على ماسات إضافية مضاعفة بكمية الجواهر التي تريد شراؤها حتى 600 جوهرة، وهو ما يساعدك على الاستمتاع باللعبة والحصول على العناصر والأسلحة والمهام والملابس والسكنات.

موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق id

ويبحث اللاعبين عن شحن جواهر فري فاير عبر موقع id Garena الرسمي برقم معرف اللاعب، وهو المنوط به توزيع الجواهر الإضافية والهدايا والجوائز والمكافآت التي تصل إلى 10000 جوهرة خلال المشاركة في بعض الأحداث، كما يمكنك أيضًا من الحصول على القسائم الذهبية الحقيبة، التي سبق وأن تم خلال الأيام الماضية نشر أكواد أسماء الفائزين، بينما الموقع الثاني الأكثر ضمانًا هو موقع shop2game، وهو يوفر لك كمية الجواهر التي تود الحصول عليها مقابل الخصم من بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

ولاتمام عملية الشحن يرجى اتباع الخطوات التالية:

اختيار شحن لعبة free fire.

اختيار الدولة والكود.

تسجيل رقم معرف اللاعب.

اختيار عدد الجواهر.

ربط حسابك بحساب التواصل الاجتماعي.

الضغط على موافق أو شراء.

الحصول على الهدايا و سيارات ماكلارين

ويمكن الآن من الحصول على مكافأة حصرية تبدأ من 25 جوهرة فقط، من خلال المشاركة في حدث سيارة ماكلارين، حيث يمكن التقاط الصناديق في حدث رافعة الجوائز بقوة، ثم التأهل للحصول على صناديق تحتوي على باقة ضيقة سوداء وحقيبة التنين الوردي، بينما تتوافر القسائم الذهبية للاعبين النشطين المتأهلين للمستويات الأعلى من اللعبة، الذين استطاعوا من البقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة وسط منافسة شرسة في الخريطة برفقة 49 لاعبًا منافسًا، أو ميدالية من الميداليات الستة المحددة للمستويات المتقدمة، والتي تناسب كل واحدة منها مرحلة معينة.