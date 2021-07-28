سامسونج تطلق الفيديو الترويجي الأول لـ”Galaxy Unpacked”.. وتكشف عن ”Galaxy Z Fold...

نشرت شركة الهواتف الكورية الجنوبية ”سامسونغ“ مقطع فيديو رسميا لحدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في أغسطس المقبل، وكشفت خلال الفيديو عن تصميم هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي.

يبدأ الفيديو بعرض بعض الهواتف المحمولة القديمة بتصميمات شريطية وصدفية وكوترية ”مربعة الشكل“. بعد ذلك، يخبرنا لماذا يكون التغيير في بعض الأحيان أمرا جيدا، وكيف يمهد الطريق لأجهزة أفضل، ثم يعرض هاتف Galaxy S20 Ultra.

ويظهر المقطع الدعائي أيضا نفس التصميم الذي تم تسريبه الأسبوع الماضي، ثم يتحول إلى صورة ظلية لهاتف Galaxy Z Fold 3.

ويعرض مقطع الفيديو بعد ذلك فتح هاتف Galaxy Z Fold 3 لإظهار بعض الرسومات المجنونة على غرار فيلم Inception مع ناطحات سحاب تنفتح، وينتهي الفيديو بعد ذلك بشعار ”استعد للانفتاح“ وتاريخ الحدث: 11 آب/أغسطس 2021.

ومن المتوقع أن تكشف شركة سامسونغ النقاب عن هاتفين ذكيين قابلين للطي وساعتين ذكيتين وسماعات أذن لاسلكية جديدة خلال الحدث المقبل.

ويتمتع كل من هاتفي Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 2 القابلين للطي بتصميمات أكثر متانة وأناقة ومعالجات أسرع وبرامج محسنة.

وستكون كل من Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic أول ساعات سامسونغ الذكية التي تعمل بنظام Wear OS 3، وستجلب سماعات Galaxy Buds 2 ميزة ANC (إلغاء الضوضاء النشط) بسعر مناسب.

مواصفات Galaxy Z Fold 3

يتميز Galaxy Z Fold 3 بشاشة عرض Super AMOLED Infinity-O بحجم 6.2 بوصة، وشاشة Super AMOLED قابلة للطي بقياس 7.5 بوصة، ويقال إن كلتا الشاشتين تتميزان بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز و HDR10 +.

وسيتم تشغيل الهاتف بمعالج Snapdragon 888، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت/16 غيغابايت وتخزين 256 غيغابايت/ 512 غيغابايت، ومكبرات صوت استيريو، وتصنيف IP رسمي.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا 16 ميغابكسل أسفل الشاشة الداخلية القابلة للطي، وكاميرا سيلفي 10 ميغابكسل على شاشة الغطاء، وفي الخلف يحتوى الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثية، إذ تأتي الرئيسية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا 12 ميغابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميغابكسل.

وسيحزم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، ومن المتوقع أن يكون هاتف Galaxy Z Fold 3 أرخص بنسبة 20 % من Galaxy Z Fold 2.

مواصفات Galaxy Z Flip 3

سينطلق هاتف Galaxy Z Flip3 بشاشة AMOLED تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز ليحاكي هاتفي Galaxy Z Fold2 و Galaxy Note20 Ultra.

كما سيأتي الهاتف بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus من جميع جهات الهاتف، كما يضم الهاتف شاشة بحجم أكبر إلى جانب وحدة الكاميرا لدعم المستخدم بمزيد من التفاصيل حول الإشعارات المستلمة.

ووفقا للتقارير السابقة، ستقدم سامسونغ هاتف Galaxy Z Flip3 بحواف نحيفة، لذا ستتميز إطارات الشاشة بحجم أنحف مقارنة بإصدار الشركة السابق، وأيضاً من المتوقع وفقا للتسريبات أن يضم الهاتف مكبرات صوتية استيريو.

مواصفات Galaxy Watch 4

أكدت شركة سامسونغ أن ساعاتها الذكية القادمة ستعمل بنظام Wear OS 3.0، الذي يتميز بأداء أسرع، وواجهة مستخدم أكثر سلاسة، وآلاف التطبيقات ووجوه الساعات، وعمر بطارية محسن.

ووفقا للتقارير، ستنطلق ساعة Galaxy Watch4 الذكية باثنين من الأحجام 40 و44 مم، على أن يتراوح سعر الإصدار الأصغر من 350 إلى 370 دولارا، بينما يأتي الإصدار الأكبر بسعر يتراوح من 380 إلى 400 دولار، كما يتوفر النموذجان بخمسة ألوان، هي الأسود والأخضر والوردي والفضي والأبيض.

مواصفات Galaxy Watch 4 Classic

من المقرر أن تتوفر ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية باثنين من الأحجام هما 42 و46 مم، على أن يتراوح سعر الإصدار الأصغر من 470 إلى 500 دولار، بينما يأتي الإصدار الأكبر بسعر يتراوح من 500 إلى 530 دولارا، وتتوفر ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية بثلاثة ألوان: الأسود والفضي والأبيض.

سماعات Galaxy Buds 2

تأتي سماعة Galaxy Buds2 بمعايير AKG الصوتية، كما تتميز برأس للسماعة من السيليكون لدعم إلغاء الضوضاء، وتتضمن كل جهة من السماعة 2 من الميكروفونات في الجهة الخارجية، بينما يضم الجزء الداخلي من تصميم السماعة موصلات الشحن، وأجهزة استشعار لإدراك ارتداء المستخدم للسماعة اللاسلكية.