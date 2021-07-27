”أوبو” تطلق نسخة 4G من هاتف Oppo Reno6

أطلقت شركة الهواتف الصينية أوبو نسخة 4G من هاتف Oppo Reno6، وعلى عكس إصدارات 5G، يأتي هاتف Reno6 4G بجوانب منحنية بدلاً من التصميم الصندوقي.

ويبلغ سعر الهاتف الذكي 359 دولارًا أمريكيًا، لذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 غيغابايت وذاكرة التخزين 128 غيغابايت.

كما يتوفر الإصدار الجديد باللونين الأسود والأبيض المدرج، ويمكن الحصول عليه من موقع الويب الرسمي لشركة ”أوبو“ والمتاجر الشهيرة الأخرى.

يأتي هاتف Oppo Reno6 4G الذكي بشاشة AMOLED رياضية بدقة Full-HD + مقاس 6.43 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل لمس يبلغ 180 هرتز.

وتدعم الشاشة التدرج اللوني DCI-P3. ومن المثير للاهتمام، أن الشاشة تأتي بنتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 44 ميغابكسل لصور السيلفي.

وفي الخلف، يحتوي الهاتف الذكي على إعداد رباعي الكاميرات، إذ تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة f / 1.7 ومستشعر بزاوية عريضة 8 ميغابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، وأخيرًا كاميرا أحادية بدقة 2 ميغابكسل.

وسيتم تشغيل هاتف Oppo Reno6 4G الذكي بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 720G ثماني النواة، إلى جانب 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية.

كما يحزم الهاتف بطارية تبلغ 4310 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 50 واط. كما يأتي الهاتف بواجهة ColorOS 11.1 استنادًا إلى نظام التشغيل Android 11.

ويحتوي الإصدار الجديد على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة ويدعم فتح الوجه للأمان، كما يدعم تقنية NFC ويأتي بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم لتلبية احتياجات الصوت.

على صعيد آخر، سجلت ”أوبو“ براءة اختراع لاثنين من قاعدة الشحن اللاسلكي التي تحاكي تقنية ”أبل“ Magsafe، وتقنية Realme للشحن اللاسلكي التي تعرف بـ“MagDart“.

وتستمر الشركات المصنعة للهاتف في تطوير تقنية الشحن اللاسلكي لدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية بعمر أطول للبطارية، مع أداء أسرع في تقنية الشحن اللاسلكي.

يشار إلى أن الهواتف الذكية من شركة ”أوبو“ بدأت تشق طريقها بقوة بين مختلف فئات المستهلكين، حيث تحظى تلك الهواتف برضى عام من فئات المراهقين وذوي الدخل المتوسط، لما تتمتع به من مواصفات عالية وسعر معقول.