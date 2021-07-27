نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف ايفون 13 الجديد 2021 وموعد نزوله في الأسواق ومميزاته iphone 13 max pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 13 الجديد يحدث ضجة كبيرة الآن عالمياً في عالم التكنولوجيا فالكل يتطلع لمعرفة كل شي عن الهاتف الجديد الذي سوف يتم الإعلان عنه من قبل شركة أبل العالمية. فدائما شركة أبل تحاول تقديم نوع جديد من هواتفها كل عام في وقت محدد من السنة، لكن العام الماضي تأخرت بسبب جائحة كورونا. الكثير من عشاق أبل وخاصة عشاق الآيفون في كل أنحاء العالم ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة كل ما هو جديد عن Apple iPhone 13 الجديد. كما تم الإعلان عن بعض التسريبات التي سوف تخبرنا عن مميزات جديدة قد تم تفعيلها في الهاتف الجديد. بالإضافة لذلك سوف نخبركم بكامل التفاصيل في هذا المقال تابعونا لتعرفوا سعر ومواصفات الهاتف وأيضا موعد نزوله.

مواصفات ومميزات هاتف ايفون 13 الجديد الإصدار الجديد من شركة آبل

من أهم مميزاته أنه يدعم جميع شبكات الاتصال بداية من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

يعمل آيفون 13 الجديد بنظام التشغيل IOS14.

معالج هاتف iphone 13 هو معالج سداسي النواة Apple A14 Bionic، كما أن دقة تصنيعه 5 نانو متر.

كم أن الشكل الخارجي للجهاز تم تصنيعه من الزجاج الكورنينج جوريلا، والإطار مقاوم للصدأ لأنه قد تم تصنيعه من الفولاذ.

يمتلك الجهاز حسب التسريبات التي قد قيلت أنه به كاميرا خلفية رباعية، دقة الأولى والثانية هي 12 ميجا بيكسل، وكاميرا 63 ميجا بكسل، والأخرى تلي فوتو.

كما أن دقة الكاميرا الأمامية أيضاً هي 12 ميجا بيكسل.

حسب التسريبات فقد وضحت أن وزن الهاتف الجديد حوالي 226 جم.

هل بطاية آيفون 13 الجديد هي نفسها البطاريات القديمة لأجهزة الأيفون السابقة

حسب التسريبات والشائعات التي تم تسريبها عن هاتف أيفون 13 الجديد هو أن البطارية لن تكون نفسها بل تم إدخال بعض التغييرات عليها لتلائم الجهاز الجديد، وأيضاً تم تكبيرها لتصبح أفضل في استهلاكها غن قبل. فكما نرى نجد أن الكثيرون كانوا يشتكوا من بطارية أيفون جميعها وذلك لعدم قدرتها على الاستمرار لأكثرمن 6 ساعات أو أكثر. لذلك تم تحديث الجديدة لتلائم رغبة مستخدميها.

كما نجد أن البطارية تم صنعها من ليثيوم أيون وبذلك لن تستطيع أن تقوم بإزالتها من مكانها.

وكما ورد أيضاً قد تم تكبيرة قدرة شحن تصل إلى 25 واط عن طريق شحنها بشحن لاسلكي بواسطة شاحن mag safe.

كما أن سرعة شحن البطارية أصبحت أفضل بكثير عن قبل فيمكنك شحنها إلى 50% خلال نصف ساعة فقط.

ومن ضمن مميزات الأيفون أنه قد تم تدعيمه بشبكة 5G، التي تعمل على تسريع الهاتف، وخاصة هذه الخاصية مع كبر البطارية فسوف تساعد عشاق الألعاب خاصة ومشاهدين الفيديو على اللعب والمشاهده بدون أي إزعاج من البطايرة.

كما مزودة بخاصية تمكنك من نزويد سرعة الهاتف أثناء اللعب، وأيضاً إيقافها وعدم استهلاك البطارية عندما لا تحتاج لها.

سعر هاتف iphone 13 الجديد

حسب التسريبات عن هاتف ايفون فقد تم الإعلان عن اسم الهاتف وهو آيفون 13، أما ما هو جديراً بالذكر أن قد تم التسرين عن نسخ جديده للهاتف وهي:

آيفون 13 ميني، ومقاس الشاشة بها هو 5.4 بوصة.

أما آيفون 13، ومقاس الشاشة هو 6.1 بوصة.

آيفون 13 برو مقاس الشاشة 6.1 بوصة.

أما آيفون 13 برو ماكس، فمقاس الشاشة هو 6.7 بوصة.

وحسب التسريبات عن سعر الهاتف حسب عدة دول فهي كالأتي