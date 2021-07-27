اشتري جوال أيفون 12 برو ماكس بـ375 ريال فقط وتعرف على الفروق بين الأصلي والتقليد

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عمر شويل - جدة اشتري جوال أيفون 12 برو ماكس بـ375 ريال فقط وتعرف على الفروق والاختلافات بين الأصلي والنسخة المقلدة، انتشر منذ فترة وجيزة بالمملكة العربية السعودية عروض جوال iphone 12 Pro Max بسعر 100 دولار؛ لذا فقد قمنا بشراء الجوال والإطلاع على مواصفاته لإبراز الاختلافات بين إمكانيات برو ماكس 12 الأصلي والتقليد. ونتناول اليوم حديث تفصيلي عن مواصفات النسخة المقلدة جوال iphone 12 Pro Max، مع توضيح أبرز الفروق بينه وبين أيفون 12 برو ماكس الأصلي، ومن هنا يمكنك اتخاذ قرار إما بشراء النسخة الأصلية أو النسخة المقلدة.

سعر ومواصفات أيفون 12 برو ماكس

بكل تأكيد فإن جهاز iphone 12 Pro Max الذي يُباع بسعر 100 دولار فقط هو جهاز مُزيف للهاتف الأصلي، ونتناول اليوم الفروقات المتواجدة بين جهاز أيفون 12 برو ماكس الأصلي والتقليد. حيث أن النسخة المقلدة للجهاز تأتي بنفس حجم وشكل الجوال الأصلي تماماً، كما يتوفر التقليد بنفس ألوان الأصلي ولكن أيفون التقليد بخلفية بلاستيكية أما الأصلي من الزجاج، ونلاحظ أيضاً نفس الأيقونات تتواجد في الجهاز التقليد للأيفون الأصلي.

حيث لاحظنا أنه عند فتح الجهاز احتوائه على نفس الشكل تماماً من حيث الأيقونات، كما تلاحظ وجود نفس الإعدادات والخيارات. أما الحواف الجانبية للأيفون الأصلي والحافة السفلية أقل من التقليد، ومن الفروقات كذلك بين الأصلي والتقليد لجوال iphone 12 Pro Max هو اختلاف Software الجهاز رغم أن كلاهما يعمل بنظام التشغيل أندرويد، ومن الطبيعي اختلاف مواصفات الشاشة أيضاً بين جوال أيفون 12 الأصلي والتقليد.

الفارق بين الأيفون الأصلي والتقليد

أداء الكاميرا تختلف أيضاً بين النسخة الأصلية والنسخة المقلدة من جوال أيفون 12 برو ماكس، لذا فإن هذا الجوال يفيد كل شخص يسعى إلى شراء أيفون من أجل غرض التظاهر به ومحبة شكله الخارجي والداخلي، ولا يفكر في الإمكانيات سواء كانت مناسبة أم لا!، حيث يظهر الجوال وكأنه أيفون 12 برو ماكس بثلاث كاميرات بشكل رائع ومميز.لذا إذا كنت تبحث عن طريقة لامتلاك أيفون 12، يمكنك تحقيقه الآن بدون دفع مبالغ طائلة لشراء جوال أيفون 12 باهظ الثمن، هذا إذا كان غرضك الأول لامتلاكه هو شكل ومظهر أيفون الداخلي والخارجي فقط.