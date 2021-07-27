نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب gb whatsapp يتيح الرد على الرسائل تلقائياً واسترجاع المحذوفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال الفترة الأخيرة لتطبيق الواتساب فإنه يضيف العديد من التطبيقات من النسخة الأم، إلا أن هذا التطبيق الجديد من الواتس اب تستطيع فيه مستخدميه التراسل المباشر، حيث إنه يشد اليه الكثير من المستخدمين، وذلك لأنه يسعى إلى حل الكثير من المشاكل الذي يعاني منها مستخدمو النسخة العادية، فمن خلاله يتم توفير العديد من المميزات التي قد يتم الاحتياج إليها ولم يجدها مستخدميه، أعلنت شركة فيسبوك التي تملك تطبيق الواتساب الجديد تحذيرها لجميع المستخدمين من الحظر في حالة تحميل تلك النسخة، تم الوصف لهذا التحذير أنه يتم رجوعه إلى بعض من المشكلات الأمنية التي قد تعرض حساباتهم للحظر.

مميزات واتساب gb whatsapp

بالرغم أن تم التحذير واتساب من حضر هذا التطبيق للدردشة لكافة مستخدميه، وذلك بسبب إنه تم انتشار نسخة لم تغد رسمية من التطبيق، ويجب من الجميع المطالبة بضرورة البحث عن المنصات الرسمية فقط وذلك من أجل تنزيل وتحميل التطبيق وإمكانية تشغيلها، ولكن الكثير من مستخدمى تطبيق الواتساب الجديد يشاهدون الكثير من المميزات فيه، وأنه يمكن استخدامه كبديل قوى للنسخة العادية، حيث إنه من خلاله تستطيع الرد مباشرة على الرسائل، وايضا يتيح القدرة على كيفية استرجاع الرسائل التي يتم حذفها، وذلك بإضافة الكثير من المميزات الأخرى التي لم يتم توافرها في الإصدار الرسمي.

مشابه تماماً لتطبيق الواتساب العالمي

خلال الفترة الأخيرة تم انتشارة كثيرا وذلك لأن يكون تصميمه مشابه كثيراً في الاسم للتطبيق الأصلي، وهذا الذي جعل أصحاب الهواتف الذكية يسعون في تطويره وذلك من خلال الفريق الرسمي، وهذا التطبيق قد وصل لدرجة كبيرة من شد الكثير من مستخدميه في كثير من أنحاء العالم، ويرون مستخدميه إنه تم توفير الكثير من المميزات وأيضاً المتطلبات التي لم تعد موجودة في النسخة العادية.

كيفية تنزيل Gb whatsapp

من خلال مقالتنا نستطيع أن نوضح لمعاليكم كيفية تنزيل هذا التطبيق وذلك باتباع الخطوات التالية: