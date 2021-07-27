نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انستقرام بلس الذهبي 2021 Instagram Plus الذي يفضله الكثير يأتي بهذه المميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد مميزات انستقرام بلس الذهبي 2021 عديدة باعتباره الإصدار المعدل من انستقرام كما هو معروف بالعالم أجمع، حيث تم تضمين هذا التعديل أحدث الميزات التي يفتقر إليها الإصدار القديم، وقد تم تطوير هذا الإصدار بخيارات خصوصية إضافية، والأهم من ذلك كله أنه يمكنك تنزيل الصور ومقاطع الفيديو باستخدامه.

مميزات انستقرام بلس الذهبي 2021

يعتبر انستقرام بلس الذهبي نسخة محسنة من الانستقرام الأساسي حيث ويسمح للمستخدم بتكبير أي صورة للملف الشخصي ببساطة، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تصميمه بحيث يحتوي على العديد من الإعدادات المدهشة مثل:

يمكنك تشغيل صوت مقاطع الفيديو افتراضيًا.

يوفر تحديثات رسمية لن تضر أبدًا بجهاز Android الخاص بك، ويمكنك الاستمتاع بالميزات الرائعة لهذا التطبيق.

الأهم من ذلك، أن هذا التطبيق المعدل آمن بنسبة 100٪ لمستخدمي Android.

يسمح لك بتحديث القاعدة وإصلاح الأخطاء، وبالتالي ستحب ميزاته بعد تنزيل هذا التحديث المتميز.

يمكنك تنزيل أي صورة أو مقطع فيديو من انستقرام باستخدام هذا التحديث.

يمكن لمستخدم هذا الإصدار المعدل أيضًا تنزيل أي صوت من انستقرام دون مواجهة أي مشاكل.

يمكنك أيضًا معرفة ما إذا كان شخص ما يتابعك على صفحة انستقرام الخاصة بك أم لا.

يمكنك رؤية صورة الملف الشخصي الكاملة لأي شخص بنقرة واحدة طويلة.

علاوة على ذلك، يمكنك مشاركة عنوان URL المباشر بسهولة مع أي تطبيق أو مواقع اجتماعية أخرى.

هذا التطبيق يدعم أيضًا لغات مختلفة مثل العربية.

لا شك أن 90٪ من الأشخاص قاموا بتنزيل التطبيق يكون لديهم الاستطاعة لتنزيل القصص، وهذا هو السبب الرئيسي وراء انتشار هذا التطبيق.

ويمكنك تنزيل القصة سواء كانت صورة أو مقطع فيديو، بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص صديقك أم لا.

كما يمكن تنزيل كافة القصص العامة بلا أي مشكلة.

ولعمل ذلك يمكنك ببساطة فتح الحالة، ثم النقر فوق زر تنزيل.

لماذا لا يتوفر انستقرام بلس الذهبي على جوجل بلاي؟

هناك الملايين من تطبيقات المتاحة في متجر بلاي، ولكي تكون هناك، يجب أن تفي التطبيقات ببعض القواعد وفقًا لتوجيهات جوجل، وفي حالة هذا التطبيق فإنه لا يفي بهذه القواعد، وهذا هو السبب وراء عدم توفره على المتجر.

بشكل عام، تُعد مميزات انستقرام بلس الذهبي 2021 مدهشة ومثيرة باعتباره أحد تطبيقات انستقرام الشهيرة، مع الكثير من الميزات الأحدث؛ حيث يدعم جميع الميزات التي يتطلبها كل مستخدم على انستقرام، لكن التطبيق الرسمي يفتقر إلى مثل هذه الخصائص، وبالتالي، يمكنك ببساطة تنزيل هذا التطبيق، والاستمتاع بميزاته الحديثة على جهاز Android الخاص بك.