نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار وألوان ومواصفات آيفون ابل ١٣ الجديد iPhone 13 عالمياً وعربياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة آيفون أبل ١٣ الجديد قررت شركة أبل العالمية طرح هذا الموبايل الحديث، فى شهر سبتمبر أيلول القادم ولكنها لم تقوم بتحديد اليوم الذى سوف تطرحه فيه فى الأسواق حتى الآن، وقد قامت هذه الشركة العالمية المتخصصة فى صناعة هذا النوع المميز من الهواتف المحمولة الذكية ، و التى منها هذا النوع الذى سوف نتحدث عنه اليوم وعن ماهو سعر iPhone 13 بأنواعه الثلاثة iPhone 13 pro و iPhone pro max و iPhone 13 ميني عالمياً وفى بعض الدول العربية، وأيضا يتسائل الكثيرين عن ماهى مواصفات و ألوان iPhone 13 الجديد، وسوف نعرض عليكم من خلال موقع ثقفني أسعار ومواصفات وألوان آيفون ابل ١٣ الجديد عالمياً وعربياً.

أسعار آيفون ابل ١٣ الجديد عالمياً وعربياً

قامت شركة أبل العالمية بتحديد أسعار آيفون ابل ١٣ الجديد فى الأسواق وهى كالتالي:

سعره عالمياً سيكون محدد له 1099 دولار أمريكي.

فى المملكة العربية السعودية سوف يكون سعره ٤١٣٠ ريال سعودي.

كما أن سعره فى الإمارات العربية المتحدة ٤٠٢٥ درهم إماراتي.

وتم تحديد سعره فى دولة العراق ب 650، 311، 1 دينار عراقى.

وسعر الموبايل فى جمهورية مصر العربية ١٧٢٥٠ جنيه مصري.

ألوان آيفون ابل ١٣ الجديد

قامت الشركة بطرح ألوان جديدة من هذا الموبايل ومميزة وسوف نتعرف عليها بالتفصيل:

اللون الذهبي المائل إلى غروب الشمس آله ملمس برونزي.

واللون الفضى اللامع.

والثالث اللون البرتقالي.

وكذلك اللون الازرق البرو.

واللون الأسود المائل إلى الرمادي اللامع.

والسادس هو اللون gravity.

مواصفات آيفون ابل ١٣ الجديد