نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الأطفال الجديدة 2021 نايل سات وتابع افضل أناشيد وكرتون الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات الأطفال 2021، تتعد قنوات الأطفال الفضائية والتي أصبحت محط اهتمام الكثير من الآباء والأمهات، وخصوصاً خلال الإجازات الطويلة النجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد والحظر المنزلي، لتمكين أطفالهم من مشاهدة البرامج المقدمة باللغة العربية والإنجليزية، والأفلام الكرتونية المتحركة ومن أمثلة هذه القنوات: طيور الجنة، وزي الون، وتوم وجيري، وتنه ورنة، وبطوط، وماجد، ومودي كيدز، ودودو كيدز، وقناة كوجي، وميكي، وطيور بيبي، MBC3 وإليكم قائمة بتردد هذه القنوات.

تردد قنوات الأطفال

يوجد عدد كبير من قنوات الأطفال المختلفة والمتنوعة بتنوع محتواها، فنجد قناة طيور الجنة وكراميش يعرضون الأناشيد والأغاني الترفيهية والتعليمية للأطفال، ويوجد قنوات اخرى مثل توم وجيري وسبونج بوب والتي تعرض الأفلام الخاصة بهم فقط على مدار اليوم، وإليكم فيما يلي أفضل قنوات الأطفال الجديد.

تردد قناة طيور الجنة ٢٠٢١

تردد: 11393.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ ٤/٣

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ميكي 2021

التردد :١١٥٢٨.

معدل الترميز :27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ :4/3

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

ترد قناة ماجد 2021

تردد :١٢٢٢١

معدل الترميز :٢٧٥٠٠

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة mbc3

تردد :١١٤٧٥

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة بطوط. ٢٠٢١

التردد ١١٥٩٤.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ:٤/٣

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور بيبي٢٠٢١

تردد:١١٣٩٦

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كرامش ٢٠٢١

تردد :١١٦٠٣

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

معامل تصحيح الخطأ ٤/٣.

الجودة: HD

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كوجي ٢٠٢١

التردد :١١٦٣٦

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح :٣/٤

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة مودي كيدز ٢٠٢١

تردد :١١٦٠٣

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ٤/٣

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة اطفال ومواهب ٢٠٢١

تردد:١١٣٥٣

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي. نايل سات.

وكانت هذه افضل قنوات الأطفال الموجودة على النايل سات وعربسات يمكنك استقبالها الآن وأسعد بها صغارك.