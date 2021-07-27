نوكيا تعلن عن هاتف ”إكس أر 20” فائق الصلابة بدعاية مميزة

أعلنت شركة "HHD Global" عن إطلاق الهاتف الذكي "Nokia XR20"، والذي يتميز بالمتانة العالية والمقاوم للماء. كما يتميز الهاتف الذكي بشاشة "IPS" بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل، مغطاة بزجاج واقي من "Corning Gorilla - Glass Victus". يقاوم الجهاز السقوط من ارتفاع 1.8 متر، كما أنه حاصل على شهادتي "IP68" و"MIL-STD-810H". معالج الجهاز "Snapdragon 480 5G"، ويعمل على شبكات الجيل الخامس.

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