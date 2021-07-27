نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هواتف الآيفون تحديث iOS 14.7 يوفر 9 مزايا جديدة في نظام أبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خبراء التقنيات الحديثة دائما ما يفاجئنا بكل جديد شركة أبل الأمريكية دائما ماتهتم بكل إصدار لها وتعمل دائما على تلافي العيوب التي ظهرت في التحديث إصداراتها السابقة، حيث أعلن عن مزايا كبيرة ورائعة لتحديثات الأيفون حيث يوفر للمستخدمين تحديثات أمنية مهمة ومزايا اخرى نادرة، حيث أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد وصول تحديث جديد إلى آيفون برقم iOS 14.7.1 يحتوي على إصلاحات وتحديثات أمنية مهمة جداً، ناصحًا المستخدمين بالتحديث، ويعمل التحديث الجديد لـ آيفون على إصلاح مشكلة مع بعض أنواع آيفون المزودة بـ Touch ID عند فتح “أبل ووتش”، وحاولت الشركة الأمريكية إصلاح بعض العيوب التى اشتكى منها العملاء خلال الفترة الماضية في آخر تحديث للايفون.

مميزات تحديث iOS 14.7:

عقب الإعلان عن التحديث الاخير وصرح بعض خبراء التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ان للتحديث الاخير على الايفون له 9 مزايا جديدة سنوضح لكم من خلال مقالنا ومن موقعنا المفضل موقع ثقفنى، والتحديث هذه المرة يطال نظام التشغيل iOS 14.7، الذي أعلنت عنه أبل خلال مؤتمرها السنوي الذي عقد عبر شبكة الإنترنت، في 22 يونيو/حزيران 2020 والمزايا الخاصة بالتحديث كما يلي:

تحديث iOS 14.7 يمكن العملاء من ضبط المنبهات على HomePod، ويتيح استخدام المنبهات عبر تطبيق إدارة المنزل الذكي، بدلا من استخدام سيري لضبط هذه المنبهات. يوفر تحديث iOS 14.7 لتطبيق الطقس عرض جودة الهواء لمجموعة أكبر من البلاد، وذلك بدلًا من المجموعة المحدودة التي بدأ بها. يحتوي تحديث iOS 14.7 على تحسينات على أداء بطارية الهواتف، ويأتي هذا كإصلاح لما حدث مع أنظمة iOS 14.6 حيث تسببت في زيادة استهلاك البطارية. تحديث iOS 14.7 يحل بعض المشاكل الصغيرة الفردية التي تواجه المستخدمين مثل أخطاء مع التطبيقات أو أخطاء في النظام بشكل عام. يتميز تحديث iOS 14.7 من أبل بأنه يدعم الشاحن اللاسلكي MagSafe من خلال ميزة MagSafe Battery Pack والتي تتناسب مع (iPhone 12 – iPhone 12 Pro – iPhone 12 Pro Max – iPhone12 mini). يتيح تحديث iOS 14.7 لمستخدمي هواتف آيفون معرفة معلومات عن الخرائط. يوفر تحديث iOS 14.7 لعملاء آيفون بعض البرامج الصوتية الممتعة في مكتبة البودكاست. بشمل تحديث نظام التشغيل iOS 14.7 تقديم بطاقة أبل الائتمانية للأسرة Apple Card Family. يساعد تحديث iOS 14.7 على إصلاح خيار قائمة التشغيل Share المفقودة في بعض التطبيقات.

كيفية تثبيت تحديث iOS 14.7

دائما مايفضل اصحاب الهواتف الذكية تحديث هواتفهم لاحدث اصدار من التحديثات حتى يستمتع بكل جديد وتلافي بعض العيوب من التحديث السابق، ومن الجدير بالذكر فقد اعلن ان التطبيق اصبح متاحاً للتثبيت منذ إطلاق نسخته التجريبية في 27/6/2021، وبعد الإطلاق الرسمي لتحديث iOS 14.7، فإنه يمكن الوصول إليه عبر قائمة التحديثات الموجودة في الإعدادات، كما يصدر النظام لجميع الهواتف التي تدعم iOS 14، وذلك لأنه تحديث فرعي منه، وهذا يعني أن التحديث الجديد يصدر لجميع هواتف آيفون بدايةً من آيفون 6 إس وحتى آيفون 12 الجديد.