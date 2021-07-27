Cerato الجديدة كليا من كيا تغزو أسواق العالم

أعلن وكلاء شركة كيا أن سيارة Cerato بتصميمها الجديد ستصل العديد من الأسواق العالمية قريبا.

وتتميز المركبة الجديدة عن سيارات Cerato بتصميم جديد كليا، وخصوصا من ناحية شكل الواجهة الأمامية، إذ أصبح شبك غطاء المبرد فيها أضيق وأصغر ونمت قباله أحجام المصابيح، كما تغير شكل الفتحات الهوائية على الواجهة، أما المصابيح فجهزت بخطوط إضاءة مميزة جدا وأحدث تقنيات LED لتوفير إنارة ممتازة.

وداخليا أصبحت هذه المركبة أكثر عصرية وتطورا مقارنة بسابقاتها من نفس الفئة، إذ جهزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية متطورة بمقاس 10،25 بوصة، إضافة إلى شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وجهزت Cerato الجديدة أيضا بأنظمة مولتيميديا متطورة قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، وأنظمة صوت بمكبرات عالية الأداء، وعلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة مساعدة متطورة لجعل القيادة أكثر أمانا، ونظام لتشغيل المحرك عن بعد، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمرايا والمقود، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث على الطرقات.

وستطرحها كيا بعدة نماذج، منها نماذج مجهزة بمحركات MPI بسعة 1.6 ليتر وعزم 128 حصانا، ومحركات MPI بسعة لترين وعزم 150 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.