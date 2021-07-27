نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف سامسونج جلاكسي A22 سعر ومواصفات Samsung Galaxy A22 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف سامسونج جلاكسي A22 ، يبحث عنه الكثير لكونه من أحد الهواتف الذكية التي تأتي في الفئة المتوسطة والاقتصادية، والذي جعل العديد من مستخدمي الهواتف الذكية في حيرة من أمره كون هذا الهاتف يأتي ببعض المميزات القوية التي تطلقها شركة سامسونج تحت مسمى Samsung Galaxy A22، والتي يعد من أبرز تلك المميزات هي الشاشة التي تأتي بمعدل 90 جيجا هرتز بدقة HD+ والكاميرا الرباعية بدقة 48 ميجا بكسل والتي تدعم خاصية التثبيت الإلكتروني، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر هاتف سامسونج جلاكسي أيه 22 والمواصفات الخاصة بهذا الهاتف والتي تنافس نظيرتها في نفس الفئة السعرية.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي A22

يأتي هاتف سامسونج الجديد والذي يحمل أسم Samsung Galaxy A22 بالعديد من المواصفات التي تنافس بقوة باقي الهواتف الذكية في تلك الفئة السعرية المتوسطة والتي من أهمها وأبرزها ما يلي:

أولاً: شاشة الهاتف

يأتي هاتف سامسونج أيه 22 بشاشة من نوع Amoled بجودة HD+ بحجم 6.4 بوصة بكثافة ألوان 274 في البوصة بدقة 720×1600 بكسل، فضلاً عن أن الشاشة تأتي بنوتش على شكل حرف Infinity U كما أنها تدعم خاصية الوضع المظلم و HDR و Always On Display بدقة تحديث 90 هرتز والتي تعمل على تشغيل الألعاب بسلاسة.

ثانياً: أبعاد الهاتف

يأتي الهاتف بخامات التصنيع من البلاستيك بأبعاد 159.3×73.6×8.4 ملم وبوزن 186 جرام وتبلغ مساحة الشاشة بالنسبة للهاتف نسبة 84.30%، كما يدعم الهاتف مخرج سماعة الرأس بقطر 3.5 ملم ومايك إضافي لتنقية الصوت.

ثالثاً: شبكات الاتصال والمستشعرات

يدعم هاتف Samsung Galaxy A22 شبكات أتصال الجيل الرابع أي ما تعرف باسم ال 4G، وكذلك أيضاً يحتوي هاتف سامسونج على خاصية الاتصال NFC لسرعة نقل البيانات مع Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot وبلوتوث إصدار V5.0، ومستشعر بصمة مدمج مع زر الطاقة وخاصية قفل الوجه مع العديد من المستشعرات الأخرى مثل التسارع، الدوران، القرب، الضوء، الجيروسكوب لتقنية ال VR، البوصلة.

رابعاً: المعالج وذاكرة الهاتف

تستخدم شركة سامسونج أقوى أنواع المعالجات التي تعمل على تسريع التصفح بالهاتف وسرعة الاستجابة للأوامر وهو معالج Mediatek Helio G80 ثماني النواه يأتي بسرعتين 2×2.0 GHz Cortex-A75 6×1.8 GHz Cortex-A55، ويتم إصدار الهاتف بنسختين نسخة تحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت والأخرى 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين 64/128 جيجا بايت وهناك ثلاثة إصدارات من الهاتف تأتي كالتالي:

4 جيجا بايت، 64 جيجا بايت.

4 جيجا بايت، 128 جيجا بايت.

6 جيجا بايت، 128 جيجا بايت.

خامساً: سعة بطارية هاتف سامسونج جلاكسي A22

يأتي هاتف سامسونج جلاكسي ببطارية داخلية غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملي أمبير من نوع ليثيوم أيون والتي تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 15 وات وبمنفذ للشاحن من نوع Type C.

سعر هاتف سامسونج جلاكسي A22

يتوفر الهاتف في السوق المصري بثلاثة إصدارات، نسخة رام 64/4 جيجا بايت بسعر 3405 جنيه، وإصدار 128/4 جيجا بايت بسعر 3710 جنيه، وإصدار 128/6 جيجا بايت بسعر 4080 جنيه.