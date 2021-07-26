نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ريال مدريد hd على استرا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من مشجعي وعشاق ريال مدريد على مستوي العالم بالعمل على تنزيل القناة الخاصة بناديهم المحبب، حيث يسعى الكثيرون للمتابعة ومشاهدة مباريات ناديهم المفضل، وذلك في جميع البطولات التي يشترك فيها، سواء كانت بطولة الأندية الأوربية، أو الدوري الأسباني، وكذلك مباريات الكأس التي يشترك فيها الفريق، ونظرًا لأهمية القناة، وقيامها بنقل أهم المباريات الخاصة بالفريق، فإن القناة تعتبر مشفرة، وكذلك غير مجانية، كما تبث برامجها المختلفة باللغة الإسبانية، ولا تقتصر القناة بنقل مباريات الفريق الأسباني، ولكن أيضًا تسعي لتقديم عدد من البرامج، التي تحظي بمتابعة واهتمام عدد كبير من المشاهدين.

تردد قناة ريال مدريد استرا

يمكن للجماهير الراغبة في الحصول على القناة، العمل على تنزيلها، وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات منها :

يجب القيام أولًا بالدخول والضغط على زر القائمة الخاص بأجهزة الريسيفر.

يتم القيام باختيار التركيب، ثم يتم إدخال الباسورد الخاص بأجهزة الريسيفر أيضًا.

يتم عمل توليف يدوي، ثم عليان أن نقوم باختيار القمر المراد تثبيت القناة من خلاله.

نقوم بكتابة التردد الخاص بالقناة، كذلك يجب إدخال معدل الترميز، وكذلك معدل الاستقطاب.

نقوم بالضغط على زر موافق، ثم يظهر لنا قائمة بحث عن القناة، يتم الانتظار حتى الانتهاء من البحث.

بعد الانتهاء من تلك الخطوة، يمكننا القيام بحفظ القناة، وذلك من خلال الضغط على كلمة موافق.

تردد قناة ريال مدريد على قمر استرا

تعمل القناة الخاصة بفريق ريال مدريد على تقديم عدد من البرامج والبطولات الرياضية، التي يكون النادي شريكًا فيها، وفي كافة الألعاب والأعمار، حيث تقوم بنقل الآتي عبر شاشتها :

تقوم القناة بنقل مباريات كرة القدم والتي يخوضها الفريق، سواء مباريات الدوري الأسباني، أو كأس الملك، أو بطولة أبطال أوربا.

أيضًا تهتم القناة بنقل مباريات الفريق في الألعاب الأخرى كلعبة كرة السلة، والتي يمكن أن يشارك فيها الفريق، سواء على المستوي المحلي، أو العالمي.

القمر الصناعي استرا سات تردد القناة 11686 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 25700 معدل تصويب الخطأ 13.2 شرق

القمر الصناعي هوت بيرد تردد القناة 11785 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 5/6 معدل تصويب الخطأ 25700