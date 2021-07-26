نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي ان سبورت bein sport extra 2 الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم مجموعة قنوات بي ان سبورت بنقل فاعليات البطولات الرياضية العالمية، التي من بينها الاهتمام بنقل أولمبياد طوكيو، التي تقام بالعاصمة اليابانية، حيث يهتم الجميع بالعمل على تنزيل القناة عبر أجهزة الريسيفر الخاصة بهم، وذلك بهدف العمل على متابعة فعاليات المسابقات المختلفة، وكذلك مشاهدة الفرق الرياضية العربية، والذي ينافسون في أغلب الألعاب المختلفة، التي تتم داخل البطولة، كذلك فقد ازداد البحث عن طرق تثبيت القناة، والتي سوف تقوم بنقل فاعليات المباراة المقامة بين منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب الأرجنتين، والقناة تبث برامجها الرياضية المختلفة على مدار اليوم، كما تهتم بنقل جميع المنافسات الرياضية حول العالم.

تردد بي ان سبورت extra 2

يمكن للمشاهدين الراغبين في تنزيل القناة لديهم، أن يقوموا بضبط أجهزة الريسيفر الخاصة بهم، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :

علينا القيام أولًا بالدخول والضغط على زر القائمة، وذلك من خلال الريموت.

نقوم بالضغط على كلمة التركيب، ثم يتم القيام بعد ذلك بإدخال الرقم السري.

نقوم بعمل التوليف والبحث يدويًا، ثم يتم اختيار القمر الذي تقوم القناة بالبث عليه، والمناسب لمنطقتنا.

يتم إدخال التردد، ثم إدخال معدل الترميز، وكذلك علينا القيام بإدخال الاستقطاب، سواء أفقي او راسي.

يظهر لنا من خلال الشاشة كلمة موافق، يمكننا القيام بالضغط عليها، ثم نقوم بالضغط على بحث عن قناة، وننتظر حتى تنتهي عملية البحث، وفى النهاية نقوم بالضغط على موافق لحفظ القناة.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

تم تخصيص قناة بي ان سبورت لنقل المنافسات الرياضية الخاصة بما فيها مباريات كرة القدم، وكذلك مباريات كرة اليد، والتي تقام فاعليتها ضمن أولمبياد طوكيو، حيث تبث تلك القنوات عبر أحدث تقنية عالمية موجودة في مجالات البث الرقمي والديجتال عبر الأقمار الصناعية، حيث أن كل ما هو مطلوب من المواطن للحصول على تلك القناة، هو القيام بضبط أجهزة الريسيفر الخاص به، وإدخال الترددات الخاصة بها.

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12604 الاستقطاب افقي معدل الترميز 2/3 معدل تصحيح الخطأ 27500