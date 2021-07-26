أسعار ومواصفات ايفون 13 الجديد في مصر والسعودية والإمارات بالتفاصيل

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عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات ايفون 13 الجديد ؛ يتابع عدد كبير من الأشخاص الإصدارات الحديثة من الهواتف الذكية، وبالطبع تتصدر هواتف آيفون قائمة الأعلى بحثًا على محرك البحث من قبل فئة محددة من الجماهير، حيث اشتهرت شركة هواتف آيفون بارتفاع أسعارها، ولكنها لا تزال هي أفضل هواتف ذكية يثق فيها قطاع كبير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، لذا سنتعرف اليوم على أحدث إصدارات هواتف آيفون 13 الجديد بمواصفات ومزايا وأسعارها.

أسعار ومواصفات ايفون 13 الجديد

أطلقت شركة أبل للهواتف الذكية أحدث إصدار لهواتفها الذكية وهو iPhone 13 Pro Max، ومنذ الإعلان عن إطلاق الهاتف وهو يتصدر محرك البحث لمعرفة مواصفاتها ومزاياه والتي كانت كالآتي:-

نظام التشغيل في الهاتف iOS 15

يتوفر الهاتف باللون الأسود، الأبيض، الذهبي، الأزرق، الفضي.

يدعم تقنية Face ID وأيضًا Touch ID التي تفتقدها إصدارات الهواتف السابقة.

يأتي بمعالج قوي وسريع وسلس في الأداء Apple A14 Bionic.

يدعم شبكات الاتصال من الجيل الخامس.

يحتوي على مخرجين يمكن استخدامها 2 شريحة اتصال او واحدة شريحة اتصال وأخرى لتركيب كارت الذاكرة.

الواجهة الامامية مصنوعة من الزجاج غوريلا، الظهر أيضًا من الزجاج، أما الإطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

يُدعم كافة الخدمات المصرفية مثل ماستر كارد، فيزا كارد.

الشاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز بكثافة 406 بكسل، مساحة 6.3 إنش.

تحتوي الشاشة على طبقة حماية ضد الزيت أو البصمات.

يتوفر من الهاتف ثلاثة إصدارات الأول يتمتع بذاكرة 128 جيجا مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، الثاني 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، الثالث 512 بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، ولا يدعم تركيب كارت ذاكرة.

الكاميرات الخلفية للهاتف الأساسية بدقة 24 ميجا (dual pixel)، بفتحة عدسة F/1.6، الثانية بدقة 24 ميجا بكسل، الثالثة بدقة 16 ميجا، الرابعة بدقة 12 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل مزدوجة، وتدعم التصوير بالفيديو بجودة 1080p.

يحتوي الهاتف على ميكرون إضافي يساعد في القيام بالعزل من الضوضاء وقت استخدام الهاتف.

يأتي بشاشة سامسونج LTPO OLED بطبقة حماية مصنوعة من الزجاج لحماية الهاتف من الخدوش والصدمات.

سعر هاتف ايفون 13 الجديد