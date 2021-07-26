نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تفتح أكثر من حساب واتساب على نفس الجهاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات المتاحة في عصرنا، حيث يتم من خلال الدردشة وأيضاً والتواصل الفوري بين جميع مستخدميه، وعن تجربة استخدام الواتساب على الحاسب الشخصي لم تعد الأفضل لدينا وذلك عند مقارنته مع تطبيقات تنافس له مثل تيليجرام، أو عند المقارنة بتطبيق يعد من نفس الشركة الممثلة له وتدعى ماسنجر.

ومن عيوب الواتساب الموضحة الينا على الحاسب الشخصي هو أنه لم يتم العمل به إلا في حالة كون الهاتف المسجل إليه ولا بد أن يكون الرقم يتم اتصاله بالإنترنت وتعد هذه التجربة ليست من أفضل التجارب ومن خلال التجارب التي مرت نوضح لكم أفضل التجربة والتي تعد مثالية وهي إذا يتم استخدامك لتطبيق الواتساب على الحاسب الشخصي بك من خلال المتصفح وليس من خلال تطبيق الويندوز. وذلك لأنه يتم اللجوء لاستخدام بعض الإضافات.

اختصارات لوحة المفاتيح عبر واتساب

نوضح لمتابعينا من خلال موقع ثقفني اختصارات لوحة المفاتيح والتي يكون القصد منها هو الاختصار لمستخدمي تطبيق الواتساب عندما يتم الضغط على أكثر من زر في نفس الوقت، كمثل ctrl+c وأيضا ctrl+v ويعد ذلك لاستخدامهم في النسخ واللصق .

ومن أهم اختصارات لوحة المفاتيح في واتساب على الويب:

عندما تستطيع كتم صوت دردشة الواتساب يتم استخدام: ctrl+alt+e.

عند إتمام حذف الدردشة بصورة كاملة يتم استخدام : ctrl+alt+backspace(زر رجوع للخلف) .

عند تثبيت الدردشة يتم استخدام: ctrl+shift+p، ويشير حرف p إلى كلمة pin.

البحث ضمن الواتس اب يتم استخدام : ctrl+alt/(الشرطة الموجودة فوق الأرقام ).

البحث ضمن الدردشة نفسها : ctrl+alt+shift+f.

عند بدء محادثة جديدة : ctrl+alt+n.

عند إنشاء مجموعة جديدة : ctrl+alt+shift+n.

ويجب عند استخدام هذه الاختصارات يجب مراعاة أن يتم تنفيذ الاختصار بسرعة وأيضا يتم الضغط على الأزرار ويكون بنفس الترتيب بالأعلى ، ومن المعترف أن ctrl هو كونترول ، alt هو الزر بجانب زر المسافة .

كيف تفتح أكثر من حساب واتساب على نفس الجهاز

بسهولة جدا أن يتم استخدام أكثر من حساب لتطبيق الواتساب على جهاز واحد ، وذلك من خلال الخيارات التي يتم دمجها بواسطة الهواتف والتي تمكن اتاحة استنساخ تطبيق الواتساب، أو من خلال أيضاً الاعتماد على تطبيق واتساب بيزنس، ولكي يتم تشغيل كل هذا على الكمبيوتر الخاص بك فلدينا أكثر من حل، فالبنسبة للحل الأول هو إمكانية فتح الحساب من خلال نافذة التصفح الخفي، وعند إغلاق هذه النافذة في هذه الحالة يتم إغلاق الحساب الخاص بك ويتم احتاجك لامكانية تسجيل الدخول لمرة واحدة، على العكس، إذا أردت استخدام حساب اخر بصفة دائمة يجب استخدام هذه الحلول البسيطة التي يجب اتباعها :

يتم فتح حساب الخاص بالمستخدم من المتصفح وأيضاً حساب على تطبيق الويندوز . يتم فتح الحساب من خلال المتصفح الرئيسي الخاص بك ، وحساب متصفح حساب آخر . يتم استخدام هذه الخاصية containers وذلك من خلال متصفح فايرفوكس وذلك ليتم الفصل بين سجلات كل تبويب .لم يتم ظهور علامات صح الزرقاء عند الطرف الثاني في حالة قراءة الرسائل .

تصنيف وترتيب الرسائل باحترافية

من المعتاد أن تكون شاشة التطبيق الرئيسية يتم امتلائها بالرسائل والمحادثات، وقد يكون البعض منها تابع للعمل ، والبعض الآخر تابع لمحادثات شخصية، وبعض رسائل لم تستطيع بإمكانك الرد عليها، والبعض الآخر تعد رسائل رسمية والكثير من تصنيف. وترتيب الرسائل قد يطول شرحة لسيادتكم، وتطبيق whatsapp tabs يضيف أيضا بإنه يتيح له أن يأتي على شكل اضافة لمتصفح كروم وذلك من خلال تقسيم المحادثات لتبويبات وذلك حسب النوع الذى تاتى به الرسالة.