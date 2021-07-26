نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة تونس الوطنية الأرضية الجديد 2021 نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قناة تونس الوطنية الأرضية هي القناة الرسمية التي تعبر عن وجهة نظر الحكومة التونسية، والتي يتم عن طريقها إصدار العديد من البيانات الخاصة بالجمهورية التونسية، والتي تعبر أيضًا عن أراء وتطلعات الرئاسة والمؤسسات التونسية التابعة للدولة، كما تهتم القناة أيضًا بنقل فاعليات البطولات الدولية، وكذلك مباريات كرة القدم، والتي تخص الفرق التونسية، وكذلك مباريات المنتخب التونسي، سواء في التصفيات الأفريقية، وكذلك بطولة كأس العالم، وفي الفترة الأخيرة كان إدارة القمر الصناعي النايل سات، قد قامت بتغيير عدد من ترددات القنوات، وذلك بهدف العمل على تحسين البث، وكذلك للتمتع بأعلى جودة ممكنة، يمكن أن يحظى المشاهد من خلالها بالمتعة والراحة.

تردد قناة تونس الوطنية الأرضية

تتميز قناة تونس الوطنية بالعديد من المميزات، حيث تقوم بنشر الفكر والثقافة والوعي لدي الشباب، كما تهتم القناة ببث البرامج المتنوعة، وكذلك كل ما يتعلق بالشئون الرياضية والسياسية، والتي تدور أحداثها داخل الأراضي التونسية، أما عن مميزاتها الأخرى فإنها تتمثل في الاتي :

تقوم القناة ببث العديد من البرامج الإخبارية والسياسية، والتي تتعلق بالشئون الداخلية للبلاد.

تهتم القناة كذلك بالعمل على نشر الوعي الفكري بين الشباب، كما تهتم بجميع الفئات العمرية المختلفة.

تتميز برامجها بالمصداقية والشفافية، حيث تسعي بكل جدية لكسب ثقة المواطن التونسي، والسعي كذلك لنيل رضاه.

تظهر قناة تونس الأرضية من خلال عدد من برامجها الحضارة التونسية العريقة، كما تعمل على بث روح الانتماء في نفس المواطنين.

تهتم قناة تونس الوطنية الأرضية، بتقديم البرامج التي تخص المرأة والجمال الطبيعي، وكذلك كل ما يتعلق بها وبأناقتها وصحتها.

تردد قناة تونس الوطنية

يمكن للمشاهد العربي الدخول لأجهزة الرسيفر الخاصة به، والعمل على إعادة تنزيل قناة تونس الأرضية، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على القائمة، وذلك من الريموت.

يتم الدخول على الترددات، وكتابة التردد الخاص بالقناة.

تقوم بالضغط على بحث، حتى يتم تنزيل القناة، ثم نضغط تثبيت.

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11659 الاستقطاب رأسي معامل التصحيح 5/6 معدل الترميز 27500