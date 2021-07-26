نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق أيفون 13 برو ماكس كم سعره وما هي مواصفاته بالسعودية وباقي الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة إطلاق أيفون 13 برو ماكس الهاتف الجديد من شركة أبل العالمية . ذلك الهاتف ذات المواصفات القوية عن النسخ السابقة منه . كذلك IPHONE PRO MAX 13 ما هو السعر الخاص الهاتف . ذلك في السعودية وباقي الدول حول العالم . كما أيضاً أيفون 13 برو MAX ما هي المواصفات التي يحتوي عليها يجعله مميزاً . حيث أن أيفون 13 برو ماكس يصدر بأربعة نسخ مختلفة منه . تلك النسخ من جوال أيفون 13 برو هي أيفون 13 برو . كذلك نسخ أيفون 13 برو الوردي و أيفون 13 ميني . تلك النسخ الأربعة من مواصفات IPHONE 13 PRO MAX مميزة لكل النسخ . كذلك أيضاً سعر أيفون 13 برو MAX مميزاً في سعره داخل السعودية وباقي الدول التي سنتعرف عليها بالمقال .

إطلاق أيفون 13 برو ماكس وما هي المواصفات الخاصة بالهاتف الجديد

هاتف أيفون 13 برو يدعم الخاصية NFC . كما أن طول الهاتف يأتي بشكل رائع ويبلغ 160.8 وعرضه 78.1 وسمك أيفون 7.4 . كذلك وزن أيفون 13 برو ماكس أخف من النسخ السابقة ويزن 228 جرام . كما أن IPHONE PRO MAX 13 يدعم شبكات G2.G3.G4.G5 . كذلك واجهة الهاتف من زجاج غوريلا القوي وخلفيته أيضاً وخامات مقاومة للصدأ من الفولاذ . كما أنه أيفون 13 برو الوردي يطرح بخاصية مقاومة الماء والغبار . كذلك تم وضع خاصية الدفع بأي أنواع من أنواع البطاقات المختلفة . تلك الشاشة التي يحتوي عليها الهاتف مصنعة من LTPO OLID من شركة SAMSUNG . كما أن الشاشة قوية للغاية حيث أنها من الزجاج المقاوم للصدمات وأي خدوش . كذلك أيفون 13 برو ماكس يدعم شريحة أتصال من تقنية NANO SIM .

مواصفات الهاتف الجديد للإصدارات الثلاثة المختلفة منه

يأتي الإصدار الأول من أيفون 13 برو بذاكرة صلبة 128GB ومزود بذاكرة عشوائية 8GB RAM .

كما أن إطلاق أيفون 13 برو ماكس بنسخة ثانية بذاكرة صلبة بمساحة 256GB وذاكرة 8GB RAM .

بنسخة ثانية بذاكرة صلبة بمساحة 256GB وذاكرة 8GB RAM . غير أن النسخة الثالثة من أيفون 13 برو MAX تأتي بذاكرة صلبة 512GB مع ذاكرة عشوائية 8GB RAM .

تأتي بذاكرة صلبة 512GB مع ذاكرة عشوائية 8GB RAM . كما أن المعالج الرسومي الخاص به يأتي بتقنية APPLE A14 BIONIC سداسي النواة بتقنية NANO 5 .

تلك المواصفات المميزة للنسخ الثلاثة التي سيتم طرحها في الأسواق العالمية بجانب المواصفات الأخري القوية .

ما هي مواصفات الكاميرا الخاصة بالهاتف الجديد

سيتم طرح أيفون 13 برو ماكس بكاميرا رباعية خلفية الكاميرا الأولي دقتها 24MP . كذلك الكاميرا الثانية به دقتها 20MP والثالثة 16MP والرابعة 12MP . كما أن إطلاق أيفون 13 برو ماكس بكاميرا خلفية تدعم فيديوهات جودتها 4K . كذلك جودة الكاميرا الخلفية تصل إلي 1080MP بدعم لخاصية GYRO ، STERIO ، DOLBY VITION . ذلك عن الكاميرا الخلفية أما عن كاميرا أيفون 13 برو MAX الأمامية مزدوجة الأولي منها دقتها 16MP . كما أن الكاميرا الثانية الأمامية لهاتف أيفون 13 برو دقتها 12MP بدعم تصوير الفيديو 4K وجودة 1080MP .

أيفون 13 برو ماكس والمواصفات الإضافية للهاتف الجديد

يحتوي أيفون 13 برو ماكس علي ميكروفون بخاصية عزل أي ضوضاء .

علي ميكروفون بخاصية عزل أي ضوضاء . كما أن أيفون 13 برو يطرح بخاصية BLUTOTH نسخة 5.0 ويدعم خاصية A2DP ، APTEX HD .

كذلك يحتوي علي سماعة الهاتف بخاصية STERIO مع خاصية DOLPY ATMOS .

كما أن الهاتف يحتوي علي منفذ USB بتنقية TYPE C 2.0 ذلك لدعم خاصية ON THE GO .

جوال أيفون 13 برو بمواصفات البطارية الخاصة به

إطلاق أيفون 13 برو ماكس ببطارية قوتها تبلغ 4000 مللي أمبير . كما أن البطارية بدعم خاصية الشحن السريع والشحن اللاسلكي . كذلك أيفون 13 برو ماكس بطاريته تدعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 20W . كما أنه تم تصنيع النسخة الجديدة من أيفون 13 برو بنظام التشغيل الحديث IOS . أما عن ألوان هاتف IPHONE PRO MAX 13 فهي الفضي والذهبي والأبيض والأسود . كما أن يتوفر أيفون 13 برو الأزرق ، أيفون 13 برو MAX الوردي .

سعر أيفون 13 برو MAX بالسعودية وعالمياً

يتم إطلاق الهاتف و سعر أيفون 13 برو MAX عالمياً بسعر 1700 دولار أمريكي . كما أن السعر الخاص بهاتف أيفون 13 برو في السعودية 6500 ريال سعودي . كذلك تم تحديد سعر أيفون 13 برو الوردي في جمهورية مصر العربية 27000 جنية مصري . أما السعر الخاص بهاتف IPHONE PRO MAX 13 داخل الإمارات العربية المتحدة 5900 درهم إماراتي .

إطلاق أيفون 13 برو ماكس الذي تم تحديد طرحه في الأسواق في سبتمبر القادم . ذلك الهاتف الجديد وتم توضيح المواصفات الخاصة به المتعددة . كذلك مواصفات بطارية أيفون 13 برو ماكس . كما تم توضيح سعر أيفون 13 برو MAX بالسعر العالمي وداخل السعودية وبعض الدول الأخري .