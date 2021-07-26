نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 عالي الجودة على نايل سات وعرب سات قناة بروح الطفولة البريئة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة من أكثر الترددات التي يبحث نها الآباء والأمهات لاستقطابها، من أجل أن تكون خير رفيق للأطفال في ظل الجلوس في المنازل لفترات طويلة خوفاً من ألأصابه بفيروس كورونا المستجد، الأطفال يحبون اللعب والانطلاق في الهواء ولكن بسبب الفيروس فأن الآباء يلتزمون الجلوس بالمنزل وبالطبع الأبناء يبقون داخل البيوت، لذا فأن قناة طيور الجنة هي وسيلة التسلية الوحيدة أمامهم، وأيضاً الأمهات تجد في القناة خير معلم للأبناء من عادات سليمة ونشأة إسلامية تعلمهم الفرائض وكيفية أدائها مثل الصلاة والحج والصوم، ونحن سنقدم لكم متابعينا التردد الجديد على النايل سات والقمر عرب سات، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة حتى يستمتع الأطفال بقناة الأطفال رقم واحد في العالم العربي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

قناة طيور الجنة هي قناة فضائية متخصصة في تقديم الأغاني والأناشيد الخاصة بالأطفال، انطلقت القناة عام 2008 من مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، وكانت تبث عبر القمر الصناعي نايل سات بصيغة sd فقط، قبل أن تنطلق القناة لتتواجد على أكثر من قمر صناعي لمزيد ن الانتشار في جميع أرجاء العالم الإسلامي، القناة هي ملك لرجل الأعمال الفلسطيني الأصل الأردني الجنسية خالد مقداد.

قناة طيور الجنة والانطلاق إلي العالمية

بعد الانتشار الواسع للقناة في الدول العربية، بدأ التفكير من قبل إدارة القناة في أطلاق أكثر من قناة تحمل نفس الاسم بعدة لغات، فأطلق قناة طيور الجنة باللغة الإنجليزية، واللغة التركية، والهدف من إطلاق هذه القنوات هو مزيد من الانتشار والوصول إلي أكبر عدد من الأطفال في العالم، وبالفعل حققت القناة مرادها وأصبحت من أكثر القنوات المتخصصة للطفولة حول العالم.

أستقبل قناة طيور الجنة على القمر عرب سات

يمكن أستقبال قناة طيور الجنة عالي الجودة على القمر الصناعي عرب سات، عبر 11632 معامل الاستقطاب عمودي، معامل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

القناة عبر منصات التواصل الاجتماعي

التطوير لا يتوقف عند إدارة القناة فبدأ البحث عن كيفية الوصول إلي الأطفال، عبر أي مكان يتواجدون به من خلال الهواتف الذكية التي أصبحت متوافرة في أيدى الأطفال والكبار، فأطلق القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ” فيس بوك، تويتر، إنستجرام، اليوتيوب”.