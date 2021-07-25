نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة ما إذا كان جهازك مُراقب ويتم التجسس عليه بدون علمك أم لا وطرق الحماية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية معرفة ما إذا كان جهازك مُراقب ويتم التجسس عليه بدون علمك أم لا، وما هي طرق الحماية وكيفية إزالة برامج التجسس من الهاتف؟. كل منا يبحث عن الخصوصية في جواله الذكي لأنه يعتبر بمثابة محفظة كبيرة يتم الاحتفاظ فيها بالصور والبيانات وغيرها، ولا يخطر على بال أحد أن شخصاً ما يمكنه مراقبتك والإطلاع على كل ما يخصك من خلال الهاتف، وبالطبع فإن هذا الأمر مزعج وخطير وقد يستغله البعض استغلال خاطئ. لذا حافظ على خصوصيتك بإتباع الخطوات التي سوف نذكرها اليوم واعرف إن كان جهازك مُراقب ويتم التجسس عليه بدون علمك، بالاضافة إلى طرق مضمونة لحماية هاتفك من التجسس.

حماية الهاتف من التجسس وبرامج المراقبة

إذا كنت تشك أن شخصاً ما يقوم بمراقبة جوالك، الآن وبالدليل يمكنك معرفة هل جهازك مُراقب أم لا بسهولة بالغة، كل ما عليك القيام به هو إستخدام برنامج NoRoot Firewall، وذلك مع مراعاة إغلاق الواي فاي وبيانات الهاتف في البداية، ثم يتم النقر على أمر ابدأ وبعدها يتم تشغيل الواي فاي أو بيانات الهاتف. قم بالنقر على أيقونة قيد الانتظار داخل البرنامج، لتظهر معك البرام المثبتة على جوالك والتي تطلب منك السماح للوصول إلى الإنترنت، حيث أن هذا التطبيق قد قام بقطع الإنترنت على كافة التطبيقات.

إذا اعتقدت أن هناك برنامج مُعين تم تثبيته على جوالك وهو برنامج تجسسي، لتتعرف إذا كان تجسسي أم لا يتم التوجه إلى إعدادات الجوال، ثم النقر على مدير التطبيقات والبحث داخله عن البرنامج الذي تعتقد أنه تجسسي، ثم الدخول إلى الصلاحيات التي يدخل إليها البرنامج، وفي حال إذا ظهر أيقونة أنه يمكنك تعديل هذه الصلاحيات فإن هذا البرنامج تجسسي، وإذا لم يسمح لك التعديل فإنه أحد برامج نظام الجوال ولا خوف منها.

طريقة تسريع استخدام الجوال

هناك برنامج آخر يُستخدم لتسهيل واختصار الوقت وتسريع استخدام الجوال بشكل لا يتخيله أحد، حيث يمكنك كتابة حرف Y للدخول إلى اليوتيوب، و حرف ال W للدخول إلى واتساب، وحرف ال F للدخول إلى فيس بوك اختصاراً للوقت وهكذا، كل ما عليك هو إستخدام برنامج Quickify. في حال استخدامه لأول مرة يتم النقر على علامة +، ثم يتم كتابة حرف V على سبيل المثال والنقر على Choose Response، ثم إختيار APPS وتحديد البرنامج الذي تود ظهوره عند كتابة حرف V، وهكذا يتم كتابة حرف وتحديد برنامج حتى يتم تحديد أكثر البرامج التي تقوم باستخدامها يومياً، كما أن هذا البرنامج يظهر على هيئة أيقونة يمكنك استخدامها على مدار الساعة ويمكنك من خلاله التحكم في اهتزاز الهاتف.