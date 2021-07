نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 طرق تساعدك على توفير باقة الإنترنت أثناء مكالمتك المرئية على واتساب تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعلم ان استخدام الانترنت بقى شئ اساسي في الحياة اليومية وخاصة في تهاني العيد ويشتكي الكثير منا من استهلاك باقة الإنترنت واليوم سوف نشرح لكم بالتفصيل كيفية التقليل من استخدام استهلاك باقة الانترنت، وتقليل استخدام البيانات استهلاك باقة الإنترنت أثناء مكالمات واتس آب الصوتية والمرئية خلال تهنئة العيد، حيث يرغب المستخدمون فى المحافظة عليها إلى أقصى درجة، لكن المشكلة تكمن فى بعض الأحيان فى سرعة نفاذها مما يعرض المستخدم لخطر التكلفة الإضافية.

تأكد من أنك قمت بالتحديث إلى أحدث إصدار من واتس آب:

Android- 2.21.12.21

iOS- 2.21.130.15

1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي.

2. اضغط على النقاط الرأسية الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا من التطبيق واضغط على الإعدادات.

3. اضغط على خيار التخزين والبيانات.

4. قم بتمكين خيار استخدام بيانات أقل للمكالمات من خلال تبديله.

ويجب اتباع نفس الخطوات لنظام iOS، ولكن يمكنك الانتقال مباشرة إلى الإعدادات من الشاشة الرئيسية لتطبيق واتس آب على iPhone.

كيفية المحافظة على باقة الإنترنت بعدة طرق أهمها:

كيفية المحافظة على باقة الانترنت من الاستهلاك نقدم لكم 5 خطوات يمكنكم من خلالها توفير باقة الإنترنت وفيما يلى نقدم بعض النصائح التى تتيح للمستخدمين توفير رصيد باقة الإنترنت بدون الحاجة لأى تطبيق بخطوات بسيطة كما يلى:

1-اعتمد على تطبيق Face Book Lite:

تزداد شكوى أصحاب الهواتف الذكية من استهلاك باقة الانترنت بسرعة ، ويعد تطبيق فيس بوك من التطبيقات الأساسية التى لا يستغنى عنها مستخدمو الإنترنت، مما يجعله أحد أكثر التطبيقات استهلاكا للإنترنت، لكن يمكن الاستغناء عنه والاستعانة بتطبيق Face Book Lite وهو تطبيق رسمى أيضا من الشركة ولكنه يتميز باستهلاك أقل لباقة الإنترنت حيث يقوم بضغط البيانات والصور مما يجعله يستهلك بيانات أقل.

2-فعّل ميزة تقليل استهلاك البيانات على واتس آب:

من احد اهم طرق تقليل استهلاك باقة الإنترنت، فهي ميزة تحكم في استهلاك البيانات وهناك خيار جديد بموجود بتطبيق واتس آب للتراسل الفوري يتيح التقليل من استخدام البيانات أثناء المكالمات الصوتية، و تسمح هذه الميزة تحسين جودة الاتصال بالإضافة إلى خفض استهلاك باقة الإنترنت، خاصة أن تطبيق واتس آب يعد أحد أشهر تطبيقات التراسل الفورى والذى يتيح أيضا المكالمات الصوتية.

3-ابتعد عن يوتيوب وساوند كلاود:

من أكثر الطرق التي تستهلك باقة الإنترنت عند استخدامها هي مشاهدة مقاطع الفيديو واليوتيوب ويجب الابتعاد عنها إذا كنت حريص على عدم استهلاك باقة الإنترنت، وعلى المستخدم أن يحذر من خدمات البث الحى مثل يوتيوب و ساوند كلاود وغيرها، باعتبارها السبب الرئيسي المسبب فى سرعة نفاذ باقة الإنترنت، في مشاهدة الفيديوهات عالية الدقة لدقيقة واحدة يكلف المستخدم 200MB من حجم الباقة.

4-عطّل تحديث التطبيقات بشكل أوتوماتيكى:

احيانا تستهلك باقة الانترنت بدون تدخل منك وقد يكون بسبب خارج عن ارادتك ومنها هذا السبب تعطل التطبيق يجعلك تحاول فتح بعض التطبيقات مرة واتنين وتحاول أكثر من مرة مما يزيد من استهلاكك لباقة الانترنت، فعندما يتم تحديث التطبيقات المثبتة على هاتف المستخدم بشكل تلقائى، فهذا يؤدى إلى استنزاف باقة الإنترنت وسرعة نفادها، ويمكن استبدال هذا الأمر من خلال الاعتماد على التحديث فى حالة وجود اتصال واى فاى، ويمكن عمل ذلك من خلال التوجه إلى متجر بلاى ستور والدخول إلى الإعدادات/ Settings واختيار Auto update apps ووضعها على Do not auto-update apps أو خيار Auto-update apps over Wi-Fi only.

5-قم بإلغاء استهلاك بيانات التطبيقات فى الخلفية:

من اكثر الاسباب استهلاكا للطاقة تشغيل تطبيقات انت في غنى عنها ، وقد لا يعرف الكثير من المستخدمين أن هناك مجموعة من التطبيقات التى تستهلك الإنترنت فى الخلفية، لذلك سيكون من الجيد تعطيلها وذلك من خلال خيار Data Usage نفسها، وذلك من خلال اختيار restrict background data ثم ok وسيتم عدم تحميل أى شىء يتعلق بتلك التطبيقات فى الخلفية.