Samsung m21 2021 الهاتف الجديد من سامسونج | أهم المميزات والعيوب

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عمر شويل - جدة Samsung M21 2021 Edition النسخة الجديدة من هاتف Samsung M21 الذي أطلقته شركة سامسونج في شهر مارس من العام الماضي ، لا يأتي الهاتف بالكثير من التحسينات على طراز العام الماضي. لكن توجد بعض الاختلافات البسيطة منها ظهر الهاتف بتصميم مختلف قليلاً وكاميرا أساسية تستخدم الآن مستشعر Samsung GM2. مواصفات هاتف Samsung M21 2021 edition : ‌يزن الهاتف 192 جراماً.‌

كالعادة خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite ، كذلك الإطار حول الهاتف من البلاستيك أيضاً.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

كما يمكن زيادة سعة التخزين وذلك عن طريق إضافة كارت ميموري في المنفذ الخاص به.‌

لا يأتي الهاتف بدعم لخاصية NFC.‌

شاشة الهاتف بحجم 6.4 إنش من نوع Super AMOLED ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة 403 بكسل لكل إنش.‌

تحتفظ الشاشة بالتردد المعتاد حتي 60 هيرتز ، وكذلك تصل درجة سطوع الشاشة تصل إلي 420 شمعة.‌

يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة من سامسونج One UI 3.1 Core ، المبنية على نظام تشغيل Android 11.‌

يحتوي الهاتف علي معالج من شركة سامسونج وهو Exynos 9611 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 10 نانو متر.‌

المعالج ثماني النواة يحتوي على أربعة أنوية من نوع Cortex-A73 بتردد 2.3 جيجاهيرتز ، أما الأربعة الأخري من نوع Cortex-A53 وبتردد 1.7 جيجاهيرتز.‌

كذلك يتوفر بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G72 MP3.‌

يتوفر الهاتف بإصدارين من سعة التخزين : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 64 جيجا مع 4 جيجا رام. كاميرات هاتف Samsung M21 2021 edition : ‌كاميرا السيلفي تأتي بدقة 20 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل 30 إطار لكل ثانية.

‌أما عن الكاميرات الخلفية فالهاتف يحتوي على ثلاثة كاميرات : الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 مع مستشعر سامسونج GM2.

‌الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وزاوية واسعة حتي 123° ، وأخيراً كاميرا للعزل وتأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

‌كذلك يتوفر فلاش ليد ، مع دعم الكاميرات للتصوير Panoramic و الـHDR.

‌بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيمكن التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار كذلك.

‌كما يتوفر أيضاً دعم للتثبيت الإلكتروني Gyro-EIS. مواصفات أخري للهاتف : ‌كما المتوقع لا يحتوي الهاتف علي سماعات ستيريو ، لكن جودة الصوت عالية وواضحة.

‌كذلك يتوفر بالهاتف مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌كما يدعم الهاتف أيضاً شبكات الراديو FM.

‌بصمة الهاتف موجودة في ظهر الهاتف أسفل الكاميرات ، مع إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.

‌يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 6000 مللي أمبير من نوع Lithium polymer ، تدعم الشحن بقدرة 15 وات.

‌مدخل الشحن من النوع الأحدث Type C 2.0

‌يتوفر الهاتف بإختيارين من الألوان : الأسود والأزرق. سعر هاتف Samsung M21 2021 Edition : 168$ لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أي ما يساوي 2633 جنية مصري.

195$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أي ما يساوي 3055 جنية مصري.

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