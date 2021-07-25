نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بين سبورت اكسترا bein sport HD xtra 1-2 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بين سبورت اكسترا bein sport HD xtra 1-2، فقد أصبح هذا التردد من الترددات الأكثر بحثاً خلال هذه الأيام بسبب بث العديد من البطولات العالمية وأخر هذه البطولات هيا أولمبياد طوكيو، ويرجع سبب أهمية تردد قناة بين سبورت اكسترا 1-2 bein sport HD xtra الي متابعة الكثير من عشاق الألعاب الرياضية والتي يتم بثها علي القناة، وتعمل بي إن سبورت اكسترا 1-2 لمدة 24 ساعة متواصلة بأعلي جودة من حيث الإشارة الخاصة بالقناة والتي يمكن ضبطها علي جهاز الريسفير الخاص بكل شخص من أجل متابعة جميع الأحداث الرياضية الجديدة بدون تقطيع، وسوف نوضح لكم تردد قناة بين سبورت اكسترا bein sport HD xtra 1-2.

تردد قناة بين سبورتس اكسترا 1 و2

يمكن لجميع الباحثين عن تردد قنوات بين سبورت اكسترا استقبال الترددات الخاصة بالإشارة التابعة للقناة من خلال التفاصيل التالية عبر القمر الصناعي المناسب لكل شخص:

تردد بين سبورت اكسترا علي القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12604.

استقطاب القناة: أفقي h.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 3/2.

نوع الإرسال المتعلق بالقناة: DVB-S2.

تفاصيل نظام التعديل: 8PSk.

تردد بين سبورت اكسترا علي القمر الصناعي سهيل سات

تردد القناة: 11566.

استقطاب القناة: أفقي h.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 3/2.

نوع الإرسال المتعلق بالقناة: DVB-S2.

تفاصيل نظام التعديل: 8PSk.

استقبال تردد قنوات بين سبورت اكسترا من خلال الرسيفر العادي

تردد القناة: 12604.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 3/4.

BeIn sport اكسترا المفتوحة

قناة BEIN SPORT EXTRA تعمل من خلال جودة عالية فهي من القنوات التي تعد فائقة التميز والتي قامت بفتح قنواتها المختلفة بدون تشفير وذلك لفترة مؤقتة من أجل نقل الكثير من البطولات الخاصة بالبعثات العربية من خلال القمر الصناعي نايل سات بدون أي مقابل مادي وذلك لجميع أنواع الرياضات سواء كانت الفردية أو الجماعية، وقد اشتهرت القناة بثث العديد من الدوريات الأوربية والبطولات القارية مثل الدوري الانجليزي والإسباني والدوري الإيطالي والفرنسي بالإضافة الي بطولة دوري أبطال أوربا ودوري أبطال آسيا وغيرها من البطولات.