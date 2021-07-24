نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيلة ذكية.. طرق تغيير رقم واتساب دون فقد المحادثات في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب متربع على عرض تطبيقات المراسلة الفورية على الهواتف الذكية في العالم، وذلك بعد وصوله منذ أشهر قليلة وفق تصريحات إدارة الفيسبوك المالكة للتطبيق لنحو 2 مليار مستخدم نشط شهرياً، وهذا الرقم الضخم لمستخدمي WhatsApp يرسل رسائل فورية تزيد عن 100 مليار رسالة يومية، وتقدم الإدارة العديد من المزايا والخدمات التكنولوجية من أجل الحفاظ على تلك الشعبية التي حققها التطبيق، وسوف نستعرض معكم الآن خطوات تغيير رقم واتس آب الخاص بك مع عدم حذف أو ضياع رسائل المحادثات الشخصية.

تسجيل حساب في واتساب برقم الهاتف

تتيح إدارة فيسبوك لكل مستخدم التسجيل في تطبيق واتساب عبر رقم هاتف الجوال الخاص به، على أن يكون لكل مستخدم رقم واحد نشط فقط على التطبيق، لكن يحتاج بعض الأشخاص تفعيل الكثير من الأرقام والحسابات على تطبيق WhatsApp، كما يرغب بعضهم في تعديل وتغيير رقم الهاتف في حالة ضياعه مثلاً.

لكن يواجه العديد من المستخدمين مشكلة أساسية في حالة الحاجة الملحة لتغيير رقم الهاتف الخاص بحسابه على واتساب، ولعل المشكلة الأساسية تعود إلى فقد جميع المحادثات والوسائل المتواجدة في الحساب، وهو الأمر الذي يدفع المستخدمين للحذر بشدة من الاقتراب نحو إعدادات حساب واتساب الشخصي.

خطوات تغيير رقم هاتف WhatsApp

ذكر موقع bgr in العالمي أن إدارة واتساب قد قدمت بصورة تجريبية ميزات جديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن أبرز تحديثات واتساب الجديدة هي تمكين مستخدمي التطبيق من تغيير رقم الهواتف الجوالة الخاصة بحساباتهم، دون أن يتعرض المستخدم لضياع أو فقد الدردشات أو الصور بشكل دائم، وقد أصبحت تلك الميزة التقنية متاحة لمستخدمي تطبيق واتساب عبر أجهزة آيفون وأندرويد.

افتح تطبيق واتساب WhatsApp الموجود على هاتفك الذكي. ادخل إلى إعدادات الحساب الشخصي الخاص بك. من قائمة الملف الشخصي اذهب إلى خيارات الحساب Account Setting. من الخيارات الظاهرة أمامك اختار تغيير الرقم Change Number واضغط على زر التالي. في الصفحة الجديدة التي تظهر لك سوف تدخل رقم هاتفك القديم الذي ترغب في تغييره ورقم الهاتف الجديد. الخطوة الأخيرة الضغط على زر تغيير، بعدها بدقائق سوف يتحقق واتساب WhatsApp من ملكية هذا الرقم الجديد عبر رسالة نصية.

ملاحظات بشأن تغيير رقم الهاتف في واتساب

يجب عليك ملاحظة أن إدارة تطبيق WhatsApp تعمل على تقديم المزيد من الحماية الأمنية عند استخدام ميزة تغيير رقم الهاتف الجوال، لذلك يجب أولا التأكد من الرقم الهاتف القديم والجديد، ثانيا سوف تقوم إدارة واتساب بإرسال رسالة تنبيه إلى جميع جهات الاتصال المسجلة لديك أنك قمت بتغيير رقم الهاتف الشخصي.

وعبر هذه الخطوات الأمنية يتم التأكيد أن صاحب طلب تغيير رقم الهاتف الخاص بحساب واتساب هو المالك الحقيقي له، والخطوة التالية لهذا الأمر تتم من خلال إعلام كافة جهات الاتصال المسجلة لديك أنك قمت بتغيير رقم WhatsApp القديم إلى آخر جديد، وبعد انتهاء الخطوات الأمنية يمكن لك استعمال حسابك بالرقم الجديد.

ميزة جديدة ينتظرها تطبيق واتساب

أعلنت العديد من التقارير الصحفية عن إطلاق تطبيق WhatsApp نسخة تجربية لاختبار بعض من المزايا التقنية الجديدة، وأبرز تلك التقنيات هي إضافة ميزة الأجهزة المتعددة في تطبيق واتساب، والتي تسمح لجميع مستخدمي التطبيق على كافة المنصات سواء نظام آبل أو أندوريد أو الأجهزة المكتبية من استخدام واتس آب بصورة Portal دون الحاجة إلى توافر الهاتف الرئيسي على اتصال بشبكة الأنترنت الدولية.