تردد واحد فقط لتنزيل جميع قنوات النايل سات الجديدة لعام 2021 خلال دقائق معدودة

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عمر شويل - جدة تردد واحد فقط لتنزيل جميع قنوات النايل سات جديد لعام 2021 خلال دقائق معدودة، نظراً للتحديثات الأخيرة التي أقامتها معظم قنوات النايل سات الفضائية، حيث قامت القنوات بتغيير التردد الخاص بهم على النايل الصناعي النايل سات، ونقدم لكم اليوم تردد واحد يمكنك من خلاله تنزيل جميع قنوات النايل سات 2021، تردد واحد فقط لتنزيل جميع قنوات النايل سات جديد لعام 2021 خلال دقائق معدودة.

تردد واحد فقط لتنزيل جميع القنوات

تتعدد الترددات الخاصة بقنوات النايل سات الفضائية، وما لا يتخيله الكثير من عشاق مشاهدة التلفاز، أنه يمكنك تحديث وتنزيل القنوات الجديدة 2021، وهي كافة قنوات النايل سات بتردد واحد، كل ما عليك هو إستخدام الريموت كنترول وحسب جهاز الإستقبال الخاص بك، يتم الدخول Menu إلى Settings أو الإعدادات ثم النقر على التركيب أو Installation، يتم النقر على التركيب لتظهر قائمة جديدة بها عدة خيارات منهم ضبط الهوائي، قائمة الأقمار الصناعية، قائمة الترددات، ضبط المحرك وضبط الحد.

تنزيل جميع قنوات النايل سات 2021

بعد الدخول إلى التركيب من خلال القائمة الرئيسية عبر الريموت كنترول، يتم إختيار قائمة الترددات من بين الخيارات، وفي أسفل الشاشة سوف نجد عبارة إضافة باللون الأحمر، ويمكن أن تجدها بلون أخر ويتوقف هذا على جهاز الإستقبال المتواجد لديكم، يتم النقر على اللون الظاهر بجانب كلمة إضافة، وفي مثال اليوم يتم النقر على الزر الأحمر المتواجد في الريموت كنترول.

ثم تظهر قائمة يتم إضافة التردد بها وهو تردد يمكنك تنزيل جميع قنوات النايل سات من خلاله، وقد تم تجريبه فهو ناجح في أغلب دول الوطن العربي لتنزيل كافة قنوات النايل سات، بجودة عالية جداً يتم كتابة التردد 11180 و الإستقطاب أفقي ( H )، أما معدل الترميز فهو 27500 ثم يتم النقر على OK، ثم يتم النقر على زر بحث باللون الأزرق أو اللون المُحدد حسب جهاز الإستقبال لديكم، ثم يتم تغيير بحث الشبكة إلى فتح بدلاً من غلق، مع تغيير نوع القناة إلى قناة مجانية وقنوات التليفزيون، ثم يتم تنزيل القنوات على الفور وهي كافة قنوات النايل سات، تردد واحد فقط لتنزيل جميع قنوات النايل سات جديد لعام 2021 خلال دقائق معدودة.