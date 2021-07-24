نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Samsung A22 5G هاتف سامسونج الجديد | أهم المواصفات والمميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة Samsung A22 5G الهاتف الذي تم أعلنت عنه شركة سامسونج مؤخراً في الأسواق الهندية ، والذي يأتي بعد حوالي ثلاثة أسابيع منذ إطلاق النسخة الأقل Samsung A22 4G ، يأتي الهاتفان مع بعض الاختلافات بداية من المعالج والمواصفات الداخلية وحتي الأسعار. مواصفات هاتف Samsung A22 5G : ‌يأتي الهاتف بوزن يصل إلي 203 جراماً.‌

خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite كعادة هواتف الشركة ، كذلك يوجد حول الهاتف إطار من البلاستيك أيضاً.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

كما يتوفر كذلك منفذ خاص لإضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.‌

يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة من سامسونج One UI Core 3.1 ، والمبنية علي نظام تشغيل Android 11.‌

تأتي شاشة الهاتف بحجم 6.6 إنش من نوع TFT ، وبجودة FHD+ مع دقة 1080×2408 بكسل بمعدل كثافة 399 بكسل لكل إنش.‌

كذلك تدعم التردد العالي حتي 90 هرتز.‌

يتوفر بالهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Dimensity 700 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر.‌

يحتوي المعالج علي نواتين من نوع Cortex-A76 بتردد 2.2 جيجاهيرتز ، و 6 أنوية أخري من نوع Cortex-A55 وبتردد 2.0 جيجاهيرتز.‌

كذلك يتوفر معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G57 MC2.‌

يتوفر الهاتف بإصدارين لسعة التخزين : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام. كاميرات هاتف Samsung A22 5G : ‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

‌أما الخلفية فالهاتف يحتوي على ثلاثة كاميرات : الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم الـPDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع وتأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وزاوية واسعة حتي 115°.

‌وأيضاً كاميرا للتصوير البورترية والعزل وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

تدعم الكاميرات HDR وتصوير الـPanorama ، كما يوجد فلاش ليد أيضاً.‌

بالنسبة للفيديوهات فيمكن التصوير بجودة FHD مع دقة 1152 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو لكن تعطي صوت عالي وواضح.‌

كما يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف خاصية الـNFC ، وذلك وفقاً للأسواق.‌

كذلك يأتي أيضاً مع دعم لشبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف موجودة مع زر الباور ، كما يدعم أيضاً خاصية Face Unlock.‌

يأتي الهاتف ببطارية بحجم 5000 مللي أمبير ، كما يدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.‌

مدخل الشحن من نوع Type C 2.0‌

يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات من الألوان : الرمادي ، البنفسجي ، والأخضر. سعر هاتف Samsung A22 5G : 269$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 4215 جنية مصري.

295$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 4625 جنية مصري.

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