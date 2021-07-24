نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بين سبورت المفتوحة bein sport نايل سات أوليمبياد طوكيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بين سبورت المفتوحة علي القمر الصناعي نايل سات أوليمبياد طوكيو، حيث تبحث فئة كبيرة جداً من المتابعين لمباريات كرة القدم علي التردد الجديد لبين سبورت، من أجل متابعة كافة الأحداث الرياضية، حيث تقوم القناة ببث العديد من بطولات كرة القدم المحلية والعالمية بجميع دول العالم، حيث تتولي قناة بي سبورت بشكل عام الحصول علي حقوق بث الكثير من الدوريات الكروية مثل الدوري الانجليزي والدوري الأسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني وغيرها من الدوريات الهامة التي يحرص علي متابعتها جمهور عريض من المحبين لكرة القدم في أي مكان، وأخر البطولات التي يتم عرضها علي القناة هي بطولة أولمبياد طوكيو باليابان، ومن خلال موقعنا المتميز سنوضح لكم تفاصيل استقبال تردد قناة بين سبورت المفتوحة علي القمر الصناعي نايل سات مباريات طوكيو.

بطولات قناة بين سبورت 2021 bein sport

تقوم قناة بي إن سبورت Bein Sports ببث العديد من البطولات الحصرية وضم أهم المحللين والنقاد الرياضين سواء من العرب أو الأجانب، وتوفر القناة استوديوهات تحليلية رائعة بعد نهاية كل مباراة، وتقوم القناة بعرض الكثير من البطولات والدوريات العالمية لكرة القدم وغيرها ومن أهم هذه البطولات ما يلي:

بطولة كأس العالم.

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بطولة دوري رابطة محترفي كرة السلة الأمريكية.

بطولة كأس العالم للأندية.

ما هو التردد الجديد لاستقبال قناة بين سبورت المفتوحة علي القمر الصناعي نايل سات؟

وضحت إدارة القناة أن هناك فرق بين قنوات بين سبورت المفتوحة وبين قوات بين سبورت المشفرة، حيث يمكن استقبال تردد القنا المفتوح بكل سهولة من خلال القمر الصناعي الخاص بكل شخص، ولكن تردد القناة المشفرة يكون من خلال دفع اشتراك شهري حتي يتم استقبال التردد، وفيما يلي تردد قناة بين سبورت المفتوحة علي النايل سات:

القمر الصناعي/ نايل سات.

تردد القناة/ 11054.

معدل الاستقطاب/ افقي.

معدل الترميز/ 27500.

معدل تصحيح الخطأ/ 4/3.

ويمكن مشاهدة جميع المباريات الخاصة بالمنتخبات العربية والأوربية المشاركة في فعاليات الأولمبياد بطوكيو من خلال هذا التردد.