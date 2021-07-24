نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا عبقرية وموفرة على واتساب تعالوا نتعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرا لتمتع تطبيق واتساب للمكانة الأفضل بين التطبيقات والأكثر إنتشارا بينها فقد عمل خبراء واتساب على طرح عدة خواص ومزايا على التطبيق تعمل من خلال هذه المزايا على توفير إستهلاك باقة الإنترنت وتوفير للمساحة على الهاتف والكثير من المزايا الاخرى، وبفضل ميزة سهولة الاتصال التي يوفرها بين مختلف الأطراف، ومع الإنتشار الواسع الذي يحظى به واتساب في أغلب أنحاء العالم، فهناك العديد من المزايا التي يمكن الإستفادة منها لتوفير مزيد من الراحة عند إستخدام التطبيق.

4 مزايا نادرة موفرة على تطبيق واتساب :

من الجدير بالذكر فقد أطلق خبراء واتساب مزايا عديدة في الفترة الاخيرة ومن أهم هذه المزايا هناك 4 مزايا لا غنى عنهم لمستخدمي التطبيق وهذه المزايا تجعل من التطبيق الاكثر شعبية والاكثر انتشارا والأميز بين التطبيقات تجعله موفر لباقة الانترنت والمساحة المخزنة وهو ما نوضحه بالتفصيل:

1- تقليل معدل استهلاك باقة الإنترنت:

من أفضل الميزات التي طرحت أخيرا على واتس آب ميزة كيفية توفير باقة الانترنت من الاستهلاك، وأكثر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي دائما ما يبحثون عن أي خاصية توفر لهم استهلاك باقة الانترنت، ودائما ما يبحث مستخدمو الهواتف الذكية عن طرق ذكية لتقليل معدل استهلاك باقة الإنترنت أو الاعتماد على الاتصال من خلال شبكة الواي فاي فقط، وهناك طريق لخفض هذا الاستهلاك عند استخدام واتساب، وهناك 4 خطوات للاستفادة بهذه الميزة وهي:

التوجه إلى شاشة الإعدادات. ثم اختيار استهلاك البيانات والمساحة. تفعيل وضع Low Data Usage أو الاستخدام المنخفض للإنترت. وأخيرا تغيير إعدادات التحميل التلقائي حتى تعمل مع الواي فاي فقط.

2- خفض المساحة على الذاكرة:

كذلك من اكثر مايعوق الهواتف الذكية وبخاصة الغير حديثة المساحة الصغيرة لذاكرة الهاتف وهو ما يستدعي من صاحب هذه الهواتف التخلص من هاتفه بارخص الاثمان باستخدام هذه الميزة والخاصية الجديدة ستجعل من أصحاب الهواتف صغيرة حجم الذاكرة الى عدم بيعها واستخدامها، وبخاصة عندما نعلم أن تطبيق واتساب يحتاج الى مساحة كبيرة من الذاكرة ومتزايدة باستمرار على ذاكرة الهاتف، نتيجة تخزين ملفات بيانات عديدة من الصور والفيديوهات وغيرها من المواد المُرسلة من الغير، وحتى نستطيع التحكم في حجم المساحة التي يحصل عليها التطبيق، فعلينا تحديد المحادثات التي تستهلك أكبر مساحة، ثم حذف البيانات الإضافية في المحادثة أو إزالتها لتوفير المساحة على هاتفك، ومن أجل الوصول لهذه البيانات، فعليك بهذه المراحل: فتح قائمة الإعدادات ومنها يتم:

اختيار استهلاك المساحة والبيانات ثم استهلاك مساحة التخزين،.

وهنا ستجد بيانات عن كل مساحة تخزين حصلت عليها كل محادثة على حدة، وإجمالي المساحة التي يستهلكها التطبيق بالكامل.

3- تغيير خلفية الشاشة:

من أكثر الخصائص التي يفضل مستخدمي واتساب ومحبي الدردشة تغيير خلفية الشاشة بخلفيات جديدة للمحادثة حسب رغبة المستخدم، حيث كان يمكن تغيير خلفية المحادثة من خلال تطبيقات طرف ثالث وليس بشكل رسمي، ولكن مع التحديثات المستمرة لواتساب، أصبح متاحا التحديث الرسمي الأكثر أمانا، وببساطة لتغيير الخلفية عليك ما يلي:

التوجه إلى الإعدادات.

اختيار المحادثات، ثم خلفية المحادثة وتحديد الخلفية المناسبة.

4- تغيير نمط الخط:

يعتبر نمط الخط وتغيير الأنماط في كتابة المحادثات من الاشياء المفضلة لبعض مستخدمى الهواتف الذكية، وهناك عدة اختيارات لأشكال خطوط الواتساب، يمكن أن تكون مائلة من خلال إضافة underscore على جانبي الجملة أو الكلمة، أو غليظة بإضافة علامة النجمة، ولإضافة خط يمر فوق الجملة قم بإضافة علامة المد على جانبي الكلمة.