نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن نقاط فورت نايت والاشتراك في حدث Ferrari 296 GTB بالجزيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلق رسميًا تحديث الموسم السابع من لعبة fortnite، حاملاً معه العديد من الميزات والإضافات القوية والرائعة، بالتزامن مع طرح عدد من الحزم الجديدة، ما دفع الكثير من اللاعبين للبحث عن أفضل طريقة شحن نقاط فورت نايت والحصول على نقود اللعبة وبطاقة المعركة، من أجل التزود بالعناصر والمهام الأساسية الموجودة ببيئة وخريطة الحدث، وكان من أبرز الحزم الرائعة المدرجة مؤخرًا على خطة المنافسات هي Ferrari 296 GTB والتي تبدأ الإنطلاق خلال الساعات القليلة المقبلة في سباق ماراثوني، يحصل الفائزين فيه على العديد من الجوائز والهدايا الذهبية القيمة.

حدث Ferrari 296 GTB

وتزامنًا مع تثبيت التحديث الجديد من فورت نايت، أطلق اللعبة رسميًا بدء تدشين حدث Ferrari 296 GTB، والذي يحمل معه العديد من المفاجآت، فيمكنك تحقيق حلمك في قيادة سيارة رياضية أسطورية من إيطاليا، حيث ستختبر مهام Epic Games الشركة المالكة للعبة مهاراتك في قيادة السيارة من خلال 3 محاور أساسية:

إنهاء تجارب وقت Ferrari الوصول إلى السرعة القصوى بـFerrari قيادة Ferrari خلال العاصفة

جدير بالذكر أن حزمة فيراري الجديدة من فورتنايت تشمل أزياء أيقونة Modena ومتسابق Maranello وكذلك زينة ظهر Ferrari Turbo، وهو حدث استنثائي وفرصة قوية للحصول على أفضل الجوائز من خلاله.

شحن نقاط فورت نايت

أما الآني فيمكنك من خلال حسابك الرسمي على الموقع الإلكتروني للعبة من الحصول على نقاط ونقود فورت نايت، للمساعدة في شراء مستلزمات وعناصر اللعبة الموجودة الآن في المتجر وفي الخريطة، مع العلم أنه يوجد العديد من الأحداث مثل حدث حرب الفضائيين، وهو حدث مستمر حتى الفترة المقبلة، ويمكنك هذا الحدث لأول مرة من الحصول على قسائم ذهبية وهدايا قيمة تصل إلى آلاف الدولارات للاعبين الرابحين في المستويات المتقدمة والأخيرة.

استرداد بطاقة المعركة للعبة

كما يمكنكم أيضًا من خلال الكود الخاص بك في حسابك الرسمي على اللعبة، من استرداد بطاقة المعركة وبعض النقاط، شريطة أن يكون الكود ساري وغير منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى ربط حسابك في اللعبة بحسابك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.