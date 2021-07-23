نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المميزات التي ينتظرها العديد من تطبيق واتساب بلس الأزرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح لكافة متابعينا من خلال موقع ثقفنى اهم المميزات التى يتمتع بها تطبيق واتساب بلس الأزرق، حيث إنها يسعى الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب بلس الأزرق في البدء في التحميل وتنزيل النسخة الزرقاء من الواتساب، حيث يتمتع به من سياسة الخصوصية المحدثة الخاصة لعام ٢٠٢١، وأيضاً يتمتع بزيادة وسائل الأمان به، ويتمتع بالكثير من المزايا العصرية التي تجعل التطبيق المعدل يتفوق أكثر من التطبيق الرسمي، وأيضاً يتم العمل به بشكل مجاني على جميع هواتف الأندرويد وأيضاً بجانب المنصات المختلفة وأجهزة الحاسب الآلي أيضاً، حيث يتم العمل به مثل النسخة العادية، ونوضح المميزات التي يتمتع بها تطبيق واتس اب بلس الأزرق.

أهم المميزات التي يتمتع بها تطبيق واتساب بلس الأزراق

يتم إرسال الرسائل النصية و ملفات الوسائط المتعددة. يتم تدعيم التطبيق بأنة يمكن من عمل حسابين مختلفين على نفس الهاتف. يتم إرسال ملفات وسائط مختلفة تكون بسعة كبيرة. يمكن تطبيق الواتساب الازرق من ارسال فيديو بحجم يصل الى ٥٠ ميجابايت. يتم المشاركة بصور عالية الدقة تصل الى 4k. يتيح ارسال مقاطع صوتية قد يصل حجمها إلى أكثر من ١٠٠ ميجابايت للملف الواحد يتم زيادة المشاركة عن طريق الفيديوهات ميزة الحالة قد تصل إلى أكثر من ٧ دقائق.

رابط تحميل الواتساب الأزرق ٢٠٢١

يضيف تطبيق الواتساب بلس الأزرق ٢٠٢١ العديد من الميزات الخاصة بالرد الآلي على الرسائل التي يتم استلامها، حيث انها تعمل على زيادة قوة التطبيق بصفة دورية من الفيروسات وأيضاً محاولات الاختراق، حيث إنه أيضا يعمل على تحميل الكثير من الأنواع المختلفة من الملصقات وذلك دون اللجوء إلى أي تطبيق آخر، ويتم تحميل هذا التطبيق من الرابط الخاص به، وعند تحميله يتم اتباع الخطوات التي يتم تثبيتها، وأيضا يتم تنزيل الكثير من التحديثات المستمرة التي تحتوي على جميع المهام والمميزات الموجودة في أي تطبيق آخر غير تطبيق الواتساب، حيث إنه يتم حصوله على العديد من التحديثات الأساسية التي يتم انضمامها من خلال تحديث واتس النسخة العادية العالمية، والتي يتم موافقتها على بعض من البنود والشروط الأساسية وذلك من أجل استمرار العديد من التحديثات ويتم حصولة على الاضافات اللازمة.