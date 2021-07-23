نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم ميزة الجميع ينتظرها في تطبيق الواتساب WhatsApp في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدور هذه المقالة حول أحدث الميزات التي استطاع تقديم الواتساب تقديمها للمستخدمين ، حيث انتظر الكثير من مستخدمي تطبيق الواتساب المميزة الجديدة التي قد طال انتظارها سنوات، فحيث انه يتمكن جميع مستخدمي تطبيق الواتساب من الاستفادة الكثيرة من هذه الميزة حيث أن يمكن التراسل الفورى من خمسة أجهزة عبر تطبيق الواتساب بحساب واحد بنفس الوقت، وتكون هذه الميزة في مرحلة الاختبار من مستخدمي تطبيق الواتساب .

ربط خمسة أجهزة بحساب واحد

بمجرد ما يتم تحميل تطبيق الواتساب فى الاجهزة ويتم الترابط بحساب واحد ، فعلى جميع مستخدمي تطبيق الواتساب الوصول الى التراسل الفوري عبر الحاسب دون الحاجة إلى الهاتف المحمول الذى تم تفعيل الحساب الخاص بالمستخدم عليه أولا دون الحاجة لأن يكون الهاتف متصلا بالانترنت.

انطلاق الميزة

أولاً: انطلاق الميزة و كيفية عمل ميزة الواتساب الجديدة

يتم إطلاق الميزة الجديدة فى الوقت الحالى ، عن طريق النسخة التجريبية لتطبيق الواتساب وذلك عن طريق أجهزة أندرويد، ويكاد أن يتم الوصول إلى أنواع كثير من الأجهزة لاحقا.

ثانيا: كيفية عمل ميزة الواتساب الجديدة

نوضح لكل متابعينا عبر موقع ثقفنى كيفية عمل ميزة الواتساب الجديدة ، حيث ان هذة الميزة الجديدة تسمح للمرسل عبر تطبيق أن يتم توجيه الكثير من الصور وايضا الفيديوهات ، وفى هذة الحالة لا يمكن للمستقبلين المشاهدة لهذه الصور والفيديوهات إلا مرة واحدة فقط ، ثم يتم اختفائها أثناء الدردشة بمجرد ما يتم الطرف الآخر المشاهدة إليها ، والهدف من ذلك هو الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهواتف الذكية.

ومن خلال استخدام هذة الخاصية عبر تطبيق الواتساب ، فإنها تسمح لكل مستخدميه أن يتم التأكيد إذا كان المستقبل قد تم مشاهدته للصورة أم لا، ولكن لم يحدد الموقع موعد ويتم إطلاق هذه الخدمة ولكنه قال انه يتم تحديدها في أقرب وقت ممكن ، و لكنه تم التأكيد من خلاله أن هذه الميزة سوف تتيح بالنسبة للهواتف التي تعمل بنظامي أندرويد ios.

توفر الميزة في التطبيقات الأخرى

يتم توفير هذه الميزة في العديد من التطبيقات الأخرى وأشهرها: تطبيقات انستجرام و تيليجرام ، وتكون متاحة لأي شخص أن يتم استقبال هذا النوع من هذة الرسائل ويتم ملاحظة اختفائها بعد لحظات من صندوق الرسائل.