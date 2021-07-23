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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في المقال التالي
عمر شويل - جدة أجدد تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا، يهتم عاشقي الساحرة المستديرة بمتابعة كافة القنوات الرياضية، ولاسيما القنوات ذات شهرة واسعة مثل بي ان سبورت المفتوحة، فمن المعروف عن بي ان سبورت المفتوحة انها تنقل كل ما هو هام من المباريات العالمية كأولمبياد طوكيو، وكذلك الخليجية والمصرية، ومن المعروف أن قناة بي ان سبورت متواجدة على أكثر من قمر صناعي واحد، فهي موجودة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ويوتلسات وغيرها.
قناة بي ان سبورت المفتوحة
هي باقة من القنوات الفضائية المصرية، التي تبث مجاناً وتتميز قنوات بي ان سبورت انها قنوات ذات جودة عالية تبث بجودة HD، SD، كما أنها تقوم بعرض برامجها على مدار اليوم الكامل، ولقد أعلنت قناة bein sport انها في الأونة الأخيرة وخاصة بعد عرض مباراتان كوبا امريكا وكذلك يورو 2020 انها قد تخطت مليار المشاهدة، وهذا خير دليل على مدى النجاح الذي حققته قنوات بي ان سبورت.
تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11054
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|معدل تصحيح الخطأ
|2/3
مباراة مصر وإسبانيا على قناة بي ان سبورت المفتوحة
من المعروف أن قناة بي ان سبورت المفتوحة تعهدت بنقل مباريات الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو، حيثُ كانت أولى المباريات بين مصر وإسبانيا، والذي تم إذعتها أمس الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الحالي في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة عبر القمر الصناعي عرب سات
|التردد
|11566
|معدل الترميز
|27500
|معدل التصحيح
|3/4
|الاستقطاب
|أفقي
جدول مباريات المنتخب المصري في أولمبيات طوكيو 2020
سوف يواجهة المنتخب المصري منتخب الأرجنتين يوم الأحد المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي، وسوف تتم إذاعة المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح اليوم، ثم يعاود المنتج المصري في مقابلة النادي الأسترالي يوم الأربعاء القادم الموافق الثامن والعشرين من نفس الشهر، وسوف يتم إذاعة المباراة في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم، وكل ذلك سوف يتم نقله عبر قناة بي ان سبورت المفتوحة.
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