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عمر شويل - جدة أجدد تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا، يهتم عاشقي الساحرة المستديرة بمتابعة كافة القنوات الرياضية، ولاسيما القنوات ذات شهرة واسعة مثل بي ان سبورت المفتوحة، فمن المعروف عن بي ان سبورت المفتوحة انها تنقل كل ما هو هام من المباريات العالمية كأولمبياد طوكيو، وكذلك الخليجية والمصرية، ومن المعروف أن قناة بي ان سبورت متواجدة على أكثر من قمر صناعي واحد، فهي موجودة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ويوتلسات وغيرها.

قناة بي ان سبورت المفتوحة

هي باقة من القنوات الفضائية المصرية، التي تبث مجاناً وتتميز قنوات بي ان سبورت انها قنوات ذات جودة عالية تبث بجودة HD، SD، كما أنها تقوم بعرض برامجها على مدار اليوم الكامل، ولقد أعلنت قناة bein sport انها في الأونة الأخيرة وخاصة بعد عرض مباراتان كوبا امريكا وكذلك يورو 2020 انها قد تخطت مليار المشاهدة، وهذا خير دليل على مدى النجاح الذي حققته قنوات بي ان سبورت.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 2/3

مباراة مصر وإسبانيا على قناة بي ان سبورت المفتوحة

من المعروف أن قناة بي ان سبورت المفتوحة تعهدت بنقل مباريات الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو، حيثُ كانت أولى المباريات بين مصر وإسبانيا، والذي تم إذعتها أمس الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الحالي في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة عبر القمر الصناعي عرب سات