نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة واتساب جديدة Joinable Calls وخطوات الحماية من حظر الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات تطوراً خلال هذه الأيام، فهذا التطبيق هو الأشهر على مستوى العالم في المراسلة الفورية والمكالمات الصوتية والفيديون ويسعى التطبيق إلى التحديث بشكل مستمر لجذب عدد هائل من المستخدمين فقد تجاوز عدد المستخدمين حتى وقتنا هذا حوالي 140,635,581 مستخدم من مختلف أنحاء العالم، ويُنتظر العديد من المميزات التي تدهش المستخدم، فقد أعلن تطبيق واتساب WhatsApp عن ميزة جديدة وهي Joinable Calls ونعرض من خلال موقعنا ثقفني كيفية استخدام هذه الميزة، بالإضافة إلى التغييرات التي قام بها التطبيق في الأيام الأخيرة، وخطوات الحماية من حظر قد وقع فيه العديد من المستخدمين قد يؤدي إلى انتهاك حماية الحساب.

ميزة واتساب جديدة Joinable Calls:

يتيح تطبيق الواتساب العديد من المميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها في الساعات الأخيرة بالإضافة إلى ميزة Joinable Calls، فهي تتيح للمستخدم إمكانية الانضمام إلى المكالمة الجماعية سواء صوتية كانت أو فيديو في منتصف المكالمة وليس من البداية، ويتم استخدام هذه الميزة من خلال اتباع بعض الخطوات التي نعرضها لكم عبر هذا المقال، وهذه الخطوات هي:

الدخول على تطبيق الواتساب

اختيار تبويب المكالمات

تظهر قائمة بشكل تلقائي بها من قام بالاتصال بك والمكالمات المتاحة

عند المكالمات المتاحة الحالية أيقونة إضافة إلى المكالمة أو Joinable Calls

تحذير الواتساب وحماية الحساب من الاختراق:

وجه تطبيق الواتساب من خلال كافة المواقع تحذير لكافة المستخدمين من محاولات اختراق الحسابات، والتأكيد على حماية الحساب من خلال عدة طرق يمكن اتباعها لحماية الحساب من الاختراق، بالإضافة إلى أن التطبيق حذر من التطبيقات المشابه فقد تم الإعلان منذ مدة عن إطلاق تطبيق مشابه للواتساب الرسمي يسمى GB WhatsApp فهو تطبيق مشابه ويقدم العديد من المميزات لكي يجذب المستخدمين ومن هذه المميزات ميزة الرد التلقائي والقدرة على استرجاع الرسائل المحذوفة، إلا أن التطبيق الرسمي حذر من استخدام التطبيقات المشابهة وأشار إلى إنها تسهل عمليات اختراق الحسابات.

حماية الحسابات من الاختراق بالخطوات:

أكد التطبيق على ضرورة حماية الحسابات من الاختراق وذلك من خلال اتباع خطوات تفعيل الحماية التي فرضها التطبيق أثناء الإعداد، ويتم حماية الحساب من خلال هذه الخطوات:

الدخول على التطبيق ثم اختيار أيقونة الإعادادت، اختيار أيقونة الحساب ثم تفعيل رمز الأمان من أيقونة الأمان. التحقق بخطوتين إدخال البريد الإلكتروني ويشترط أن يكون فعال وإدخال رقم الهاتف تفعيل طلب التقرير لتقديم معلومات عن الحساب بشكل أولي إذا حدث تغيير تفعيل رمز الأمان وهو الطريقة الأكثر استخداماً وأماناً

التخلص من الإشعارات المزعجة دون حذف التطبيق:

يشعر العديد من مستخدمي التطبيق بالانزعاج من كثرة الإشعارات المستمرة مما يؤدي إلى إغلاق التطبيق، حيث أتاح التطبيق إمكانية التخلص من هذه الإشعارات دون حذف التطبيق، وذلك من خلال اتباع بعض النصائح من خلال الخطوات التالية عبر هاتف الأندرويد: