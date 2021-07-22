”هواوي” تؤكد طرح هواتف ”Huawei P50” عالميا

تستعد شركة الهواتف الصينية العملاقة ”هواوي“ لإطلاق أحدث تشكيلة لهواتفها الذكية الرائدة، ضمن سلسلة ”Huawei P50″، في 29 تموز/يوليو الجاري، وذلك في بلدها الأم الصين.

وقبل الإطلاق الرسمي، الأسبوع المقبل، تم التأكيد على أن سلسلة هواتف ”Huawei P50“ الذكية القادمة، لن تقتصر على السوق الصينية فقط، بل سيتم إطلاقها عالميا، نقلا عن ممثل شركة ”هواوي“ في فنلندا.

وشاركت ”هواوي“ إعلانا تشويقيا عن الهواتف الذكية من سلسلة ”P50″، الذي كشف أنها ستكون بداية حقبة جديدة من التصوير بالهاتف المحمول، وأكد الإعلان أن الهواتف ستحزم عدسات تحمل علامة ”Leica“.

وكانت تقارير سابقة أوضحت أن سلسلة ”Huawei P50“ ستزود بعدسة كاميرا ”Sony IMX80“ حسب الطلب، وأن أول مستشعر كاميرا محمول سيكون بمقاس 1 بوصة بدقة 50 ميغابكسل ومرشح ألوان ”RYYB“.

ومن المتوقع أن تشتمل سلسلة ”Huawei P50“ على ثلاثة طرز، وهي: ”P50″ و“P50 Pro“ و“P50 Pro +“، على أن تكون عدسات ”Sony IMX800“ فقط هي ”Pro“ و“Pro +“.

كما كشف تسريب حديث أن هاتف ”Huawei P50“ سيحتوي على كاميرا ثلاثية تتكون من كاميرا ”Sony IMX707“ وعدسة ”Sony IMX600“ وكاميرا تليفوتوغرافي ”3x“.

وأشارت تسريبات أخرى إلى أن هاتف ”P50“ يأتي بشاشة ”OLED“ بتصميم منحنٍ، بينما يأتي ”P50 Pro“ و“P50 Pro Plus“ بشاشة مميزة بتصميم “ waterfall“ في الجانبين.

بينما تشتمل وحدة الكاميرا الرباعية في هاتف ”P50 Pro“ على عدسة ”Sony IMX800“ وكاميرا ”OV64A OmniVision“ وكاميرا منظار ”5x “ ومستشعر ”ToF“ جديد.

ومن المتوقع أيضا ظهور هاتفي ”P50″ و“P50 Pro“ في 29 تموز/يوليو الجاري، لكن الشركة قد تؤخر وصول “ P50 Pro +“. وتنتشر الشائعات بأن طرازات سلسلة ”P50“ القادمة ستحتوي على معالج ”Kirin 9000“ وستدعم اتصال ”4G“ فقط.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن ”هواوي“ تواجه في الفترة الحالية نقصا في مخزون رقاقة ”Kirin 9000″، لذا لن تدعم العملاق الصيني سلسلة ”Huawei P50“ كاملة برقاقة المعالج.

وأوضحت التقارير أن ”هواوي“ ستتجه في المستقبل إلى استخدام ”Snapdragon 888 4G“ في سلسلة ”P50“ كاملة بعد إنتهاء مخزون الشركة من رقاقة ”Kirin 9000“.

يذكر أن القيود الأمريكية على هواوي تعوق عودة الشركة لإنتاج رقاقات ”Kirin“ من جديد، لذا سيكون على العملاق الصيني دعم إصدارات الشركة برقاقات ”4G“ فقط في الوقت الحالي.