سامسونج تزود Galaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3 بميزة هامة

كشفت تقارير تقنية جديدة مزيدًا من التفاصيل حول هاتفي Galaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3 القادمين.

وأوضحت التقارير أن شركة ”سامسونغ“ الكورية ستمد الهاتفين القابلين للطي بأفضل تقنيات تصنيف IP، حيث كشف المسرب الشهير، ماكس وينباخ، أن Galaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3 سيأتيان بتصنيف IPX8.

وأشارت التقارير إلى أن هذا يعني أن الهواتف الذكية القابلة للطي القادمة من سامسونغ ستكون محمية حتى عند غمرها في الماء حتى 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة، وهي مشابهة لتصنيف IP لهواتف ”سامسونغ“ الذكية الرائدة، مثل Galaxy S21 Ultra وGalaxy Note 20 Ultra.

وكانت قد أشارت التسريبات قبل بضعة أسابيع إلى أن الهاتفين سيأتيان بميزة IP، دون تفاصيل حول تصنيف IP الخاص بهم وتوقع الكثيرون أن تجعل الشركة الكورية الجنوبية هواتفها القابلة للطي التالية مقاومة للرذاذ.

ومع ذلك، لن يأتي هاتفا Galaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3 بميزة مقاومة الغبار، ويعتبر ذلك أمرًا منطقيًا، نظرًا للأجزاء المتحركة في المفصلة.

إلا أن سامسونغ طورت آلية تشبه الفرشاة تزيل جزيئات الغبار من المفصل الخاص بالهواتف الذكية القابلة للطي وقامت الشركة بتحسينها في Galaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3، ولكن يبدو أن هذا لا يكفي للحصول على تصنيف الحماية ضد دخول الغبار.

وتضمنت التقارير أيضًا مزيدًا من التفاصيل حول قيام الشركة بتحسين تصميمات مجموعتها التالية من الهواتف الذكية القابلة للطي من خلال جعلها أرق وأكثر إحكاما وأكثر متانة.

ومع ميزة تصنيف IP، يتميز كل من Galaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3 أيضًا بحماية شاشة UTG وهو زجاج رفيع للغاية ويتميز بوجود فجوة أقل بين الجانبين عند طيهما.

يُذكر أن من المقرر إطلاق هاتفي Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Flip 3 رسميًا في حدث Unpacked القادم الذي قالت الشركة الكورية الجنوبية إنه سيعقد يوم 11 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تكشف الشركة عن مجموعة متنوعة من الأجهزة خلال هذا الحدث السنوي الذي يترقبه العالم التقني؛ بما في ذلك ساعات Galaxy Watch4 وWatch4 Classic وسماعة Galaxy Buds 2 الجديدة أيضًا كما تتوقع التقارير.