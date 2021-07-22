نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمز القلب الأسود بقائمة الإيموجى على واتساب يعبر عن حب مات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعلم أن رمز القلب يعبر عن حب كبير لك في قلب صاحبه ولكن رمز القلب ب الون الاسود يعبر عن انتهاء الحب ويعبر عن الإعلان رسميا عن موت الحب والانتهاء من مكانته في قلب صاحبه ويوجد ملصقات كثيرة ورموز تعبيرية تعبر عن مكانة الشخص المرسل له عند راسله، وارسال الرموز التعبيرية المستخدمة في منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة رسالة للمرسل له توضح مكانته عند الراسل، وعلى الرغم من أن تطبيق التراسل الفوري يمتلك مكتبة ملصقات تبلغ 3000 رمز تعبيري، ولكن هل تعلم إلى ماذا ترمز جميع الصور الرمزية بالتطبيق.

الرمز التعبيري إيموجي القلب الأسود على واتساب WhatsApp

نوضح معنى ارسال الرمز الخاص بالقلب الاسود وهو من بين الرموز التعبيرية الخاصة بارسال بعض الناس للاصدقاء للتعبير عن مناسبة أو موقف او مكانة معينة من الراسل إلى المرسل اليه، فإذا أرسل إليك أحد الأشخاص على واتسآب الرمز التعبيري أو الإيموجى على شكل قلب أسود، فعليك أن تعرف معناها أولا، حتى لا تتردد في إرسالها إلى شخص ما مرة أخرى، وإذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون إرسال الإيموجي، بدلا من الرسائل النصية على واتساب، فعليك أن تعلم ماذا تعني بعض الرموز التعبيرية الموجودة على واتساب، وفيما تستخدم، وقد يأتي الإيموجى القلب الأسود على واتساب أيضا، للتعبير عن المرض أو الحزن أو شكل من أشكال الفكاهة السوداء، ولكن على الرغم من حقيقة أن لون الإيموجي قاتم، إلا أنه لا يزال هو الأكثر استخدامًا للحب والعاطفة.

الرموز التعبيرية الشهيرة على واتساب :

على واتساب رموز تعبيرية كثيرة لبعض هواة إرسال الرموز التعبيرية عن المواقف فبعض الناس تفضل إرسال رمز تعبيري بدل من جملة من الكلام والرمز مضمونه قد يصل لمجرد مشاهدة المرسل له الرمز ويعلم فحواه ومحتواه، حيث يشتهر واتساب بأنه تطبيق المراسلة الأكثر استخداما في العالم، ومن خلال هذا البرنامج، يمكنك إرسال رسائل نصية أو ملفات وسائط مع أي شخص تريد ببساطة عن طريق تسجيل رقم هاتفه الخلوي على جهازك أو مسحه ضوئيًا بسهولة عن طريق رمز الاستجابة السريعة Qr Code، وذلك إلى جانب بعض الميزات الأخرى من بينها رموز الإيموجي الشهيرة، ولكن ما لا يعلمه الكثير من المستخدمين، يوجد ضمن تطبيق واتساب حوالي 500 رمز تعبيري مقسمة إلى أقسام مخصصة، مثل الوجوه والأشياء والرياضة والمهن وأجزاء من جسم الإنسان والطعام وأعلام الدول والمزيد، وخلال السطور التالية سوف نخبرك عن واحدا منهم على وجه الخصوص، وهذا الرمز التعبيري المحدد يُعرف أيضًا باسم Black Heart وقد تمت الموافقة عليه كجزء من Unicode 9.0 في عام 2016، ولكنه قد يختلف في المظهر أو التصميم على بعض الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر، أو هواتف شاومي، أو سامسونج أو مايكروسوفت.