نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبا طرح 4 مزايا جديدة في نظام أندرويد 11 تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأتي تحديثات اى نظام تشغيل لمعالجة القصور في الإصدار الأساسي لأي نظام تشغيل اندرويد، وتتصدر تحديثات الاندرويد الاصدار الاخير ومايحمله من مزايا جديدة معظم المواقع المتخصصة وعن المزايا المتعددة داخل نظام أندرويد 11 يكون مقالنا ومن موقع ثقفني سوف اكتب بالتفصيل مزايا الاصدار الجديد، وننصح بتحميل الاصدار الاحدث لما يميزه من مزايا عديدة، مزايا الإصدار الجديد من نظام “Android 11” العديد من التغيرات والتحديثات خاصة فيما يتعلق بالمظهر العام لواجهات التشغيل والأيقونات، وبحسب تقارير صحفية متعددة فإن الإصدار التجريبي من “أندرويد 11″، قد وصل على الأقل إلى بعض مستخدمي هواتف جوجل، ولكنه ليس متاحًا على نطاق واسع حتى الآن، وظهرت بعض المزايا والتغييرات الجديدة التي لم تكن موجودة في نسخ المعاينات السابقة.

أهم مزايا الإصدار الجديد في نظام أندرويد 11:

ونذكر من خلال المقال عدة مزايا في الإصدار الأحدث لنظام أندرويد 11 الجديد ومن هذه المزايا مايلي:

1- قائمة زر التشغيل:

بعد طرح الإصدار الأخير من اندرويد 11 كان لبعض الخواص والمزايا دور في إظهار هذه المزايا، ومن بعض المزايا الجديدة والاحدث قائمة زر التشغيل ومابها من تطور كبير في اختصارات التشغيل الآلي أجهزة المنزل من قائمة الإعدادات حيث يدعم واجهة تطبيقات برمجية تُسمى (Controls API) وتظهر عند الضغط على زر تشغيل الهاتف ، وتوفر قائمة زر التشغيل الجديدة مجموعة أكبر من الخيارات، مثل: بطاقات الدفع وعناصر التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، وإعدادات أخرى مهمة تظهر عند الضغط باستمرار، على زر التشغيل والإيقاف في الهاتف، مما يتيح للمستخدمين القدرة على التحكم في الأجهزة الذكية في جميع أنحاء المنزل مباشرة من قائمة زر التشغيل، بدلًا من الانتقال إلى التطبيق أو استخدام أدوات أخرى، ولكن لا يمكن للمستخدمين الذين تلقوا الإصدار التجريبي اختبار ميزة عناصر التحكم في الأجهزة الجديدة، نظرًا لعدم وجود تطبيقات متاحة حتى الآن لاختبارها.

2- عناصر التحكم بالوسائط:

دائما ما ينجح اي نظام او اصدار جديد ما إذا كان به بعض المزايا الغير متوفرة في غيره، ولقد أضافت شركة جوجل في تحديثات نظام اندرويد 11 ومابه من مزايا جديدة عناصر للتحكم بمشغل الوسائط المتعددة داخل شريط الإعدادات السريعة في الجزء العلوي من مركز الإشعارات، التي تسمح لك بتشغيل ملفات الوسائط المتعددة وإيقافها مؤقتًا أو تخطيها، أو فتح التطبيق الخاص بها مباشرة من قائمة الإعدادات السريعة.

3- فقاعات الدردشة:

أحدثت شركة جوجل تحديث جديد فى نظام تشغيل اندرويد 11 الجديد حيث أصبح بإمكان أي تطبيق للمراسلة أو الدردشة استخدام الفقاعات لتسهيل تجربة المستخدم أثناء إجراء المحادثات، بعد ان كانت موجودة على نظام اندرويد 10 في بداية تجربة التطبيق ثم اختفت من التطبيق نفسه وستشاهد في “أندرويد 11” إشعارات المحادثات في تطبيقات التراسل على هيئة فقاعات في جانب شاشة الهاتف، حيث تتيح لك التنقل داخل المحادثات وخارجها، دون الحاجة إلى فتح التطبيق، وعندما تضغط على فقاعة سترى رسائلك السابقة وحقل النص لإرسال رسالة جديدة، وتحتاج إلى فتح التطبيق للوصول إلى جميع الميزات والإعدادات، ولكن هذه الميزة ستكون طريقة رائعة لإرسال الرسائل السريعة أثناء تنفيذ العديد من المهام في هاتفك، يدعم “أندرويد 11” ميزة فقاعات الدردشة افتراضيًا، والآن يضم الإصدار التجريبي الأول قائمة فرعية جديدة في الإعدادات لتفعيلها.

4- أيقونات جديدة:

خصصت شركة جوجل في التحديث الأخير لنظام أندرويد 11 تخصيص بعض أجزاء واجهة المستخدم، وخاصة مع هواتف بكسل 4 والتي تتيح خواص مثل: الخط، واللون، وشكل الرمز، من عدد من الخيارات المُضمنة سابقًا، وأضافت جوجل في “أندرويد 11” ثلاثة أشكال أيقونات جديدة للتطبيقات، هي: الأول شكل سداسي ذو زوايا دائرية، والثاني: شكل مستطيل منبعج تطلق عليه جوجل اسم (Pebble)، والثالث: تطلق عليه جوجل اسم (Vessel)، مما يوسع خيارات تخصيص الواجهة.

تم تأجيل الإطلاق:

ومن الجدير بالذكر فقد أرجأت شركة جوجل إطلاق النسخة التجريبية‭ ‬من نظام أندرويد 11 لتشغيل الهواتف المحمولة والذي كان مقررا في وقت سابق حيث تعودت شركة جوجل للإعلان عن أي جديد كان يعقد مؤتمر يعلن فيه عن أي جديد ولكن تأجل الإعلان وذلك في ضوء الظروف التي تمر بها الولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا، وقالت جوجل في رسالة على موقعها لتطوير نظام أندرويد “نحن نتوق لإبلاغكم بالمزيد عن أندرويد 11 لكن هذا ليس وقت الاحتفال”، وأعلنت في تغريدة أنها ستعلن المزيد من التفاصيل عن النسخة الجديدة من أندرويد “قريبا” دون ذكر مواعيد محددة.