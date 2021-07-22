نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوظائف الحيوية بخرائط جوجل تعرف على 6 وظائف لايعرفها الكثيرون في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج تطبيق جوجل أصبح لكل حاملي الهواتف الذكية من أهم التطبيقات الحياتية لدرجة أنه اصبح من اكثر الوسائل استخداما وخاصة فى الوصول إلى أي مكان يجهله الفرد عند توجهه للمكان لاول مرة فاصبح تطبيق جوجل هو اداة الوصول للمكان بسهولة ويسر ناهيك عن الكثير من الخدمات المتاحة على التطبيق سوف نستعرضها من خلال مقالنا هذا، حيث يسمح تطبيق خرائط جوجل ب 6 وظائف لا يعرفها الكثيرون، ويوصف تطبيق جوجل Maps الشهير بأنه أكثر من مجرد تطبيق خرائط، لأنه يتضمن العديد من الوظائف الحيوية، وأصبحت خرائط جوجل واسعة الانتشار ، لذلك من الصعب التنقل لدى الكثيرين بدون استخدام التطبيق، وتتنوع وظائف تطبيق الخرائط Maps بدرجة كبيرة؛ حيث يمكن للمستخدم مشاركة موقعه مع الأصدقاء أو تخزين مسارات التنقل الشخصية.

كيفية الاستفادة من خرائط جوجل :

ورغم حصول المستخدم على الكثير من الوظائف المفيدة، إلا أنه يكشف لشركة جوجل عن الكثير من بياناته ومعلوماته الخاصة، وإذا رغب المستخدم في تقييد جمع البيانات بشركة جوجل فيمكنه تفعيل وضع التصفح المتخفي وإيقاف مشاركة الموقع، غير أن ذلك سيؤثر على استعمال بعض الوظائف أو يجعلها غير متاحة.

أهم الوظائف المستحدثة بتطبيق خرائط جوجل:

حيث يمتاز تطبيق خرائط جوجل بعدة مزايا وخواص ووظائف قد تكون ليس لدى البعض اي معرفة بها وسوف نذكرها بالتفصيل لكم موضحا كيفية استخدام كل ميزة والاستفادة بها كما يلى:

1- حجز السيارات:

من افضل مميزات تطبيق خرائط جوجل ميزة استغلال التطبيق في حجز بعض وسائل المواصلات ومعرفة اماكن تجمعها او بعض اماكن معارض السيارات إذا كان الهدف من استخدام التطبيق شراء سيارة وكذلك العديد من الخدمات مثل اماكن المطاعم المحيطة بالمكان المتواجد فيه الشخص المراد شراء طعام منه وهكذا تتعدد خدمات التطبيق بدمج تطبيقات سيارات الأجرة، بما في ذلك السكوتر الكهربائي مع معلومات خاصة بالأسعار ومدى السير، وتقوم شركة جوجل حاليا بتوسيع نطاق شراكتها مع الشركات الأخرى؛ حيث يمكن للمستخدم حاليا طلب الطعام وتوصيله عبر تطبيق الخرائط وأوضح باتريك بيلمير، من بوابة التقنيات “عايزه أون لاين” الألمانية، قائلا: “يوفر تطبيق الخرائط العديد من المعلومات حول المتاجر مثل أوقات العمل أو ساعات الذروة” طلب الطعام تتيح بعض المطاعم إمكانية حجز الطاولات مباشرة؛ حيث يظهر الزر المعني عند النقر على المطعم وأوضح احد خبراء التقنيات الحديثة المتخصصة قائلا: “يوفر تطبيق الخرائط العديد من المعلومات حول المتاجر مثل أوقات العمل أو ساعات الذروة” غير أن الخبير الألماني حذر من أنه لا يمكن الاعتماد على مثل هذه المعلومات دائما؛ نظرا لأن بعض المدخلات، وجميع التوقعات بصفة عامة لا تأتي من أصحاب المتاجر، ولكن من شركة جوجل نفسها.

2- أماكن انتظار السيارة:

كما يفيد التطبيق في معرفة الاماكن المختلفة للسيارات سواء اجرة او مواقف الباصات او المواقف العامة والسرفيس والشركات السيارات الخاصة العاملة في مجال ركوب المواطنين وأماكن وقوفها وتجمعها، ويمتاز تطبيق جوجل Maps ببيانات جيدة للغاية في الوقت الفعلي، ولا يقوم النظام برصد الأماكن البسيطة صف السيارة للانتظار، ولكن بمجرد العثور على مكان لصف السيارة، فإنه يمكن حفظ موقع صف السيارة من خلال النقر على علامة الموقع الزرقاء ويتذكر تطبيق جوجل موقع صف السيارة للانتظار، كما أنه يمكن ضبط ميقاتي لساعة صف السيارة للانتظار، علاوة على أنه يمكن تنفيذ العديد من الوظائف بواسطة المساعد الصوتي.

3- المسارات على الكمبيوتر:

كما يوضح تطبيق خرائط جوجل أماكن الوقوف لخدمة محطات تمويل السيارات فمن خلال التطبيق يمكنك معرفة أقرب الأماكن للخدمة وغيرها من الخدمات العديدة الخاصة بجهاز الكمبيوتر، حيث يوفر إصدار سطح المكتب من تطبيق الخرائط جوجل Maps العديد من الوظائف الأخرى، مقارنة بتطبيق الأجهزة الجوالة، وقد اوضح احد خبراء تقنية التطبيق قائلا: “يمكن إضافة محطات توقف على طول الطريق، ويمكن تعديل ترتيب محطات التوقف أثناء التنقل من خلال طريقة السحب والإسقاط، ويمكن تنفيذ ذلك على الحواسيب بصورة أسهل” ويمكن للمستخدم تخطيط المسارات على الحواسيب بدون مشاكل ثم إرسالها إلى الهاتف الذكي بعد ذلك، ويمكن العثور على هذه الوظيفة بشكل أسهل على إصدار سطح المكتب من تطبيق خرائط جوجل Maps، علاوة على إمكانية إنشاء الخرائط الخاصة، والتي يتم استعمالها بشكل شخصي. ويمكن قياس الأسطح والأشياء على الخريطة مباشرة، بما في ذلك الارتفاع، وهذا ما لا يعرفه الكثير من المستخدمين.

4- مسارات الدراجات:

ومن الجدير بالذكر فمن مزايا التطبيق فهو كاشف لاى مسارات يريد هواة ركوب الدراجات معرفة مساراته الممهدة للسير بالدراجة من خلال توضيح تطبيق خرائط جوجل، حيث يمكن لقائدي الدراجات الهوائية الاستفادة بنظرة عامة أكثر شمولا على إصدار سطح المكتب من تطبيق الخرائط جوجل Maps، ومن خلال النقر على بند “الدراجة” في القائمة تظهر جميع مسارات الدراجات كما تقوم خدمة جوجل بإظهار بروفايل الارتفاعات مسار الدراجات، وإذا قام المستخدم بالمشاركة المستمرة للموقع، فيمكنه في حالة الالتفاف التلقائي مثلا استدعاء معلومات المسافة، التي تم قطعها وفرق الارتفاعات تحت بند “المخطط الزمني الخاص بي”.

5- الملاحة بدون إنترنت:

من أهم مزايا التطبيق اهتمام التطبيق بالملاحة لتسهيل الطريق المراد باسرع مايمكن وأقصر وقت وبأفضل خط سير حيث ما يقوم المستخدم بتحديد الوجهة المراد التوجه إليها ثم يبدأ السير، ولكن إشارة النظام العالمي لتحديد المواقع GPS تكون ضعيفة أو مفقودة، وهنا يقع المستخدم في حيرة من أمره بشأن الاتجاه الذي يسلكه وأوضح باتريك بيلمير قائلا: “في حالة عدم توافر إشارة نظام GPS، فإنه يمكن الاستعانة بوظيفة الواقع المعزز؛ حيث يقوم تطبيق الخرائط جوجل Maps بإظهار الطريق من وجهة نظر المستخدم على الشاشة، ويمكن للمستخدم هنا التوجيه اعتمادا على واجهات المباني مثلا” وحتى مع توفر إشارة نظام GPS فإنه يمكن لبعض المستخدمين من خلال هذه الطريقة العثور على طريقهم بصورة أسهل، وتظهر وظيفة Live View تلقائيا على مسارات للمشاة قبل بدء السير. وإذا كان المستخدم خارج البلدان ويرغب في التوفير في استهلاك باقة البيانات، فيمكنه تنزيل الخرائط الهامة على هاتفه الذكي واستعمالها دون الاتصال بالإنترنت (Offline).

6- طلب الطعام:

يحتاج الكثير منا في بعض الاحيان الى معرفة اماكن اقرب مطعم للمكان المتواجد فيه ولا يعلم من يسأله ولذلك كانت عائدة التطبيق حيث أصبح مفيدا للاستدلال بالمكان والتوجه لاقرب مكان به طعام، وهناك العديد من المطاعم تتيح إمكانية حجز الطاولات بشكل مباشر، حيث يظهر الزر المعنى عند النقر على المطعم.