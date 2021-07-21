نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون 13 برو الوردي الجديد بالسعودية سعره ومواصفاته في بالمملكة والدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة آيفون 13 برو الوردي الهاتف الجديد وموعد طرحه داخل السعودية . كذلك ما هي المواصفات الخاصة بالهاتف الجديد والسعر له في السعودية . كما ما هو سعر iphone 13 pro في الدول المختلفة . كذلك iphone 13 pro max ذات المواصفات القوية المعروفة عنه . كما تعودت الشركة العملاقة في أنتاج فئات أيفون 13 برو وغيره من الإصدارات . كذلك المعلومات المتداولة التي تم تسريبها من الشركة . تلك المعلومات عن سعر أيفون 13 برو كذلك الموعد الخاص بطرحه في الأسواق . كذلك هناك فيديو تم طرحه علي يوتيوب يشرح مواصفات وسعر iphone 13 pro . ذلك الفيديو سيتم أرفاقه للتعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بالهاتف الجديد . كما أن جوال أيفون 13 برو يتم طرحه بزر خاص بالطاقة . ذلك الزر يأتي بجانب معرف اللمس بجانب الهاتف .

آيفون 13 برو الوردي مواصفات الهاتف القوية التي يحتوي عليها

يتم طرح الهاتف الجديد والخاصية الرائعة به وهي خاصية التعرف علي وجه مستخدمه . كذلك أيفون 13 برو تلك الخاصية به تسمي خاصية FACE ID . كذلك يحتوي أيفون 13 برو جرير علي مواصفات عديدة نتعرف عليها كالآتي :-

في البداية هناك تشابه بشكل كبير بين هاتفي أيفون 13 برو وهاتف أيفون 13 من حيث الحجم . كذلك أيضاً هناك أختلاف بين الهاتفين يأتي في الكاميرا واحتمالية أن تكون الكاميرا الأمامية متشابهة للنسختين . أما عن iphone 13 pro طول الهاتف 160.8 وعرضه يأتي 78.1 وعمقه 7.5 ملم . كذلك يأتي أيفون 13 برو بوزن ثقيل جزئياً ليزن 225 جرام . كما أن حجم شاشة أيفون 13 6.8 بوصة تحتل من حجم الهاتف 87.4 من أجمالي حجمه . كذلك تم تصنيع الشاشة بتقنية SUPER RETINA XDR OLED باللمس بتقنية IB . كما أن شاشة جوال أيفون 13 برو 1170*2532 بكسل والعرض نسبته مع الطول 19.5.9 بكل نقطة .

آيفون 13 برو الوردي ومواصفات وسعر الهاتف الإضافية

تم وضع تقنية الحماية في أيفون 13 حديثة وهي OLEOPHOBIC COATING .

كذلك آيفون 13 برو الوردي شاشته مدعومه بخاصية اللمس المتعدد المميزة له عن النسخ السابقة .

شاشته مدعومه بخاصية اللمس المتعدد المميزة له عن النسخ السابقة . كما تم وضع مميزات عديدة بشاشة أيفون 13 وهي “DOLBY VISION ، WIDE COLOR GAMUT” .

كذلك خاصة الاستشعار في أيفون 13 القرب والتسارع والبوصلة والبارومتر بالإضافة لمستشعر الوجه FACE ID .

كما أن المعالج في أيفون 13 برو سداسي النواة ومعالج رسومي GPU وتقنية معالج الرسوميات APPLE GPU .

سداسي النواة ومعالج رسومي GPU وتقنية معالج الرسوميات APPLE GPU . كذلك فيما يخص المواصفات في أيفون 13 تتحدد بناءً عليه السعر الخاص بالنسخة وفقاً لمواصفاتها .

نسخ إصدارات iphone 13 pro التي سيتم طرحها بالأسواق

نسخة أولي من أيفون 13 وهي تحتوي علي ذاكرة داخلية 512GB وذاكرة عشوائية 6GB . كما أن نسخة آيفون 13 برو الوردي الثانية بذاكرة داخلية 256GB وذاكرة عشوائية 6GB . كذلك النسخة الثالثة من جوال أيفون 13 برو بذاكرة داخلية للهاتف 128GB وذاكرة عشوائية 6GB . كما أن النسخ الثلاثة من أيفون 13 تحتوي علي نظام التشغيل الخاص في أيفون 13 وهي IOS 15 . كذلك يأتي هاتف أيفون 13 الجديد بتلك المواصفات لكن لا يدعم منفذ خاص بالذاكرة الإضافية . كما سيتم طرح تلك النسخ في الأسواق وسيختلف السعر بناءً علي ما يتم أختياره من مواصفات أيفون 13 .

أيفون 13 برو والمواصفات الخاصة بكاميرا الهاتف الجديد

تم تصنيع الكاميرا الخاصة في أيفون 13 لتكون رباعية في تلك النسخة . كذلك أيفون 13 برو بكاميرته الأولي 12MP كدقة وتقنية DUAL PIXEL PDAF مع مثبت بصري OIS . كما أن الكاميرا الثانية في أيفون 13 دقتها 24MP مع زاوية عريضة جداً وتصميم فتحة العدسة F/2.2 . كذلك الكاميرا الثالثة في iphone 13 pro دقتها 12MB والفتحة الخاصة بالعدسة F/2.4 . كما أن الكاميرا الرابعة الخاصة في أيفون 13 المستشعر بها بعمق TOF 3D . كذلك تحتوي الكاميرا في أيفون 13 علي FLASH LED بشكل مزدوج وخاصية تصوير بانوراما HDR . كما أن تصوير الفيديو في جوال أيفون 13 برو يسجل بدقة 4K بمعدل تصوير 248/30/60 أطار في الثانية الواحدة . كذلك فيما يخص بكسل التصوير في أيفون 13 30/60/120/240 أطاراً في الثانية الواحدة . كما أن تصوير الفيديو يدعم خاصية HDR ، DOLBY بالإضافة إلي دعم HDR UP TO 60 FPS . كذلك فيما يخص الكاميرا الأمامية دقتها 12MB وفتحة عدستها F/2.2 مع مستشعر SL 3D وتدعم خاصية HDR .

سعر هاتف أيفون 13 في السعودية وبعض الدول

سعر أيفون 13 برو بالولايات المتحدة الأمريكية 1055 دولاراً بنفس السعر العالمي . كما أن سعر أيفون 13 داخل المملكة العربية السعودية تحدد بقيمة 5500 ريال سعودي . كذلك سعر جوال أيفون 13 برو في جمهورية مصر العربية بسعر 25500 ألف جنيه .

ما هي المميزات التي يحتوي عليها iphone 13 pro

يحتوي علي مكبر الصوت بتقنية STERIO .

كذلك يدعم هاتف أيفون خاصية NFC .

كما أن أيفون 13 برو يأتي بخاصية منع الضوضاء ودعم البلوتوث .

يأتي بخاصية منع الضوضاء ودعم البلوتوث . كذلك تم إضافة الميزة في أيفون 13 وهي خدمات الدفع عن طريق بطاقات الفيز المختلفة .

كذلك الخاصية القوية في أيفون 13 المانعة للغبار والماء وعمق تحت الماء 6 أمتار لمدة 30 دقيقة .

كما أن جوال أيفون 13 برو واجهته وظهره من الزجاج وأطار فولاذ ضد الصدأ .

آيفون 13 برو الوردي وكانت هذه هي المواصفات الخاصة بالهاتف الجديد . كذلك تم عرض المميزات الإضافية التي تميز أيفون 13 بنسخته الجديدة . كما أن مواصفات أيفون 13 برو Max عديدة مما تجعله مميزاً للغاية . كما تم عرض السعر الخاص بالهاتف عالمياً وفي السعودية وجمهورية مصر العربية .