نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مصر VS إسبانيا” تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية bein sport أوليمبياد طوكيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية التي تقوم بنقل أخبار مباريات شبكة قنوات بي ان الرياضية في جميع أنواع الرياضات وتقوم أيضا القناة بنقل قرعة المباريات والبطولات القارية الكبرى على الهواء مباشرة حصريا عبر شاشتها، وقد أعلنت القناة نقلها للعديد من مباريات أوليمبياد طوكيو 2021 مجانا عبر شاشتها وذلك في يوم الخميس 22 يوليو 2021 والذي تفتتحها مباراة مصر وإسبانيا.

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية ومجموعة القنوات الرياضية القطرية

قامت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الرياضية بامتلاك الحقوق الحصرية لنقل أغلب المباريات والبطولات العالمية والقارية في جميع القارات وذلك في كافة الرياضات، حيث تقوم قنواتها المشفرة بنقل المباريات بعد استخدام حق الدفع المقدم أو الاشتراك الشهري في الشركة المنظمة للشراء والبث، بينما تكون القناة الأخبارية الخاصة بها، بي ان سبورت الإخبارية، تنقل أخبار المباريات والبطولات وجداول نقل المباريات على قنوات قطر الرياضية المشفرة، وتقوم بنقل عدد من المباريات المحدودة مجانا عبر قناتها، حيث أعلنت القناة الإخبارية نقلها مباراة مصر وإسبانيا الخميس 22 يوليو 2021 في الموعد المقرر لذلك.

مصر VS إسبانيا

يخوض الفريقين الكبيرين مباراة كبيرة وهامة صباح الخميس 22 يوليو 2021 على شاشة القناة الإخبارية حسب ما قامت القناة بالإعلان على الموقع الرسمي للقناة وقد استعد كلا الفريقين للمباراة، حيث يكون المنتخب المصري بالشعبية الجارفة وسط متابعة كبيرة ووقوف كافة الفرق العربية لدعمه، بينما يسعى الإسباني للفوز على الفريق المصري بالمباراة الأولى بينهما بفارق كبير لصالحه، وكان تشكيل المنتخب المصري كالتالي: محمد الشناوي حارس المرمى – أحمد حجازي – محمود حمدي (الونش) – أحمد رمضان (بيكهام) – أسامة جلال – كريم العراقي – أحمد أبو الفتوح في خط الدفاع، بخط الوسط عمار حمدي – أكرم توفيق – رمضان صبحى – صلاح محسن- خلف والمهاجم أحمد ياسر ريان.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

المباراة مصر VS إسبانيا البطولة أوليمبياد طوكيو 2021 الموعد والتوقيت الثلاثاء 22 يوليو 2021 الساعة التاسعة والنصف صباحا المعلق رؤوف خليف القنوات الناقلة بي ان سبورت الإخبارية

توقيت المباراة

تنقل المباراة في تمام الساعة 7:30 صباحا بتوقيت جرنتش.

تكون في تمام الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

بينما تنقل بتوقيت السعودية في تمام الساعة 10:30 صباحا.

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية bein sport

أعلنت القناة الإخبارية الرياضية الأولى بين القنوات القطرية نقل المباراة الافتتاحية لأولمبياد طوكيو وسط جماهيرية كبيرة ومتابعة كبيرة بين جميع دل العام صباح الثلاثاء عبر الإحداثيات التالية:

تبث على القمر الصناعي النايل سات التردد الجديد 11054 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 اسم القناة على جهاز الاستقبال beIN SPORTS