حدث تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة جالاتا سراي وأيندهوفن الليلة

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة جالاتا سراي وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا التي تقام الليلة علي مجموعة قنوات On Time Sports، حيث يترقب الملايين متابعة جالاتا سريا لمشاهدة النجم المصري الكبير مصطفى محمد الذي احترف علي سبيل الإعارة لمدة عام ونصف في النادي الأوروبي، حيث أعلنت إدارة قنوات On Time الرياضية نقل مباشر للمباراة نظراً لأهميتها البالغة والتي تعد مؤهلة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تردد قناة أون تايم سبورت

تقوم مجموعة قنوات ON TIME SPORTS بنقل أهم الأحداث الرياضية المصرية والعربية والعالمية، أبرزها مباريات دوري أبطال أوروبا الأدوار التمهيدية، كما تنقل مباريات الدوري المصري الممتاز وكذلك مباريات بطولة كأس مصر ومباريات السوبر المصري بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من المباريات الدولية الأوروبية والتي أبرزها التي يشارك فيها اللاعبين المصريين مثل مباريات الدوري اليوناني والدوري البرتغالي، وتقام معظم هذه المباريات علي قناة On time Sports 1 كما تقوم القناة بنقل مباريات أخري عديدة علي قناة On time Sports 2، أما عن القناة الثالثة الرياضية On time Sports 3 فتهتم إدارة القناة بنقل مباريات ألعاب الصالات مثل دوري كرة اليد وكرة السلة ومباريات الدوري الاوروبي لكرة اليد.



موعد مباراة جالاتا سراي وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

يلتقي في مساء اليوم فريق جالاتا سريا وايندهوفن في دور الثمانية المؤهل إلي دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021، يعقب المباراة استديو تحليلي من باقة من المع النجوم الرياضية في مصر، حيث أبرز نجوم التحليل الفني في القناة مدحت شلبي وأحمد شوبير ووليد صلاح الدين وعماد متعب ومحمد زيدان.



كيفية إستقبال تردد On Time Sports

تستقبل تردد قناة أون تايم سبورت الأولي من خلال وضع التالي:

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

أما عن تردد القناة الثانية من مجموعة قنوات اون تايم فيمكنك استقبالها من خلال تسجيل التردد التالي:

التردد: 10853 معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. القمر الصناعي: نايل سات. الاستقطاب: أفقي.

كما يمكنكم أيضاً تحميل قناة ON TIME SPORTS 3 عن طريق تسجيل التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 التردد 12303

