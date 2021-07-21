نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كن أول المستخدمين ميزة جديدة على واتساب الإنضمام الى مكالمة جماعية فائتة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرح واتساب ميزة جميلة لم تستغل من قبل فكانت تأتي مكالمة جماعية لك وإذا لم تدخل مع المحادثة عند تلقي المكالمة لأول مرة فإنك لم تكن تتمكن من الانضمام الى المكالمة الجماعية مرة اخرى وكانت هذه الميزة اليوم والتي ستتيح لك الاشتراك فى المكالمة أيا وقت تشاء وتلحق المكالمة الجماعية وقتما تشاء، حيث يعمل واتساب WhatsApp، على تقديم ميزة اتصال جديدة إلى نظامه الأساسي، ستتيح لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم، الانضمام إلى مكالمة جماعية فائتة، ووفقا لما ذكره بعض المواقع المتخصصة، وقال تسمح خاصية مكالمات واتساب في السابق لمستخدميها من الانضمام إلى مكالمة جماعية واردة عند تلقي المكالمة لأول مرة وكان الهاتف يرن، مما يعني أنه إذا فوت المستخدم الإشعار الأول وبدأت المكالمة الجماعية، لن يتمكن من الانضمام إليها أثناء تشغيلها، ولكن سيعمل تحديث واتساب المستقبلي على تغيير هذه الخاصية، حيث سيجعل المكالمات الجماعية قابلة للانضمام، وسيصبح بإمكان المستخدم إذا فاتته مكالمة نشطة في المجموعة عندما يرن الهاتف، الانضمام إليها متى شاء على غرار تطبيقات المؤتمرات الشهيرة مثل زووم، ويمكنك الانسحاب وإعادة الانضمام إلى مكالمة واتساب الجماعية طالما أنها لا تزال جارية، مما يعني أن المستخدم سيصبح بمقدوره دخول المكالمات الجماعية لأصدقائه أو أفراد عائلته في أي وقت بعد أن تبدأ.

خاصية الإتضمام أو التجاهل للمكالمة الجماعية:

من الجدير بالذكر فقد أشارت بعض المواقع المتخصصة في التخصص التقني لتطبيق واتساب، وقالت شركة واتساب انه سيضيف شاشة جديدة تظهر معلومات المكالمة الجماعية، تساعد المستخدم على معرفة عدد المشاركين في المكالمة، ومن الذي تمت دعوته ولم ينضموا إليها، إلى جانب خيارين للانضمام إلى المكالمة الجماعية أو تجاهلها، ويقول تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، إن الميزة الجديدة تعمل على “تقليل عبء الرد على مكالمة جماعية عند بدئها، وتجلب العفوية وسهولة المحادثات الشخصية إلى المكالمات الجماعية على واتساب”.

ميزة أخرى من واتساب تتعلق بالمكالمات:

من أجمل الميزات على هواتفكم المحمولة ميزة الإنتظار عندما تتلقى مكالمة هاتفية وتأتي لك مكالمة أخرى أثناء اجراء المكالمة الهاتفية يأتيك اشعار بأن هناك مكالمة اخرى وعليك بالرد أو جعلها قيد الإنتظار إحتراما وتقديرا مكالماتك الخصوصية وأهميتها وتوقيتها ، وجاءت هذه الميزة اليوم على تطبيق واتساب قيد التشغيل والتفعيل، حيث أكد تطبيق الدردشة أنه سيطلق أخيرا القدرة على استخدام خدمته عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية دون الحاجة إلى هاتف قريب ميزة أخرى جديدة لخاصية إجراء المكالمات بالتطبيق على أنظمة التشغيل أندرويد و ios، والتي ستوفر لمستخدميه في تحديث مستقبلي وظيفة “انتظار مكالمات”، مما يعني أنه سيصبح لدى مستخدمي “الواتساب”، إمكانية قبول مكالمة صوتية واردة عبر التطبيق أثناء إجراء مكالمة أخرى بالفعل سواء صوتية أو مرئية، فستلقى إشعارًا بناءً على نوع المكالمة، وبمجرد تلقيه يمكنك اختيار الرد أو رفض المكالمة، ولن يؤدي ذلك إلى قطع المكالمة الجارية.