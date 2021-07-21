نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الواتس الذهبي الجديد يمكن إخفاء كل ما يريده المستخدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة المواطنين يبحثون عن تحديث إصدار تطبيق واتساب الذهبي الجديد إصدار 9.40 نسخة جديدة ومتطورة، حيث أن نسخة الواتس الجديدة WhatsApp Gold نسخة 2021 ومعرفة جميع مميزاته الجديدة، ومن المؤكد أن الواتس اب الذهبي الجديد يريد جميع المواطنين استخدامه لأن هذا التطبيق أن ينال على إعجاب الكثير من المستخدمين في فترة زمنية قصيرة جداً، ولذلك تم الإعلان على أن الواتس اب الذهبي الجديد يتم استخدامه بشكل دوري ومستمر على مدار اليوم، المستخدمين المستفيدين استخدام الواتس أب الذهبي الجديد، يتم استخدامه للمحادثة بين الأصدقاء والأهالي، ويوجد العديد من المستخدمين للتواصل الاجتماعي أثناء العمل أيضاََ، ومن الجدير بالذكر أن يوجد العديد من مستخدمين الواتس أب الذهبي بتنزيل الحالة المزاجية الخاصة به.

تطوير نسخة واتساب الذهبي الجديد:

في الفترة الأخيرة تم تعديل النسخة الجديدة من الواتس الذهبي الجديد، هذه النسخة تم تعديلها وتطويرها عكس النسخة الأصلية الموجود على جوجل بلاي والتي لم يتم تعديلها إلا لعدة مفتقدات من الواتس اب العادي، ولذلك في وقت قياسي نال إعجاب الكثير من المستخدمين في فترة زمنية قصيرة للغاية.

مميزات واتساب الذهبي الجديد 2021م :

الواتس الذهبي الجديد أمن بقدر تطبيق النسخة الرسمية. الواتس اب الذهبي الجديد يتم تحديث تلقائياً. يمكن على المستخدم إضافة أكثر من رقم على نفس التطبيق. يمكن على المستخدم استخدام خاصية إخفاء الاسم والتاريخ. يمكن على المستخدم تفعيل عدم الظهور علامة أنك تكتب الآن. سوف يتم إخفاء أن الرسائل قد تم استلامها أي علامة الصح الزرقاء في حالة رغبة المستخدم. إخفاء أنك تقوم بتسجيل مقطع صوتي. يمكن على المستفيد استخدام خاصية إخفاء أن المستخدم متصل الآن. قدرة على استرجاع الرسائل المحذوفة في حالة الرغبة. يمكن على المستخدم ارسال مقطع صوتي حجمه 100 ميجا. يمكن تحديد أكثر من 10 صور لكي يتم إرسالها. الواتس الذهبي يمنح المستفيد إمكانية إرسال رسالة مجدولة.

ومن المؤكد أن مميزات الواتس الذهبي الجديد يمكن تطبيقه من المميزات العديدة الجديدة والقديمة، حيث أن الواتس الذهبي الجديد يتم تحديثه بشكل دوري وتفعيل جميع المميزات الجديدة، ويمكن تحديثه تلقائياً.

تحميل واتساب الذهبي الجديد إصدار 9.40 آخر إصدار :

يمكن على جميع مستخدمي تطبيق الواتس أب الذهبي الجديد إصدار 9.40 نسخة جديدة ومتطورة، ويمكن تحميلها بكل سهولة، حيث أن يجب على المستخدم الدخول على الرابط الرسمي لتنزيل واتساب الذهبي من خلال المتجر بلاي، حيث أن يتم التحديث يومي بشكل تلقائي، حيث أن الواتس الذهبي الجديد لا يحتوي على إعلانات على الإطلاق، حيث أن يمكن للمستخدم إمكانية تعطيل التحميل التلقائي لأحد المحادثات.