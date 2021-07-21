سامسونج تكشف رسميا موعد حدث Galaxy Unpacked القادم

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن حدثها المليوني لهذا العام، وأرسلت دعوات تفيد بأنها ستجري حدث Galaxy Unpacked القادم في 11 آب/ أغسطس في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيعقد الحدث عبر الإنترنت فقط.

كما تم إصدار إعلان تشويقي للحدث عبر الإنترنت، ومن الواضح أن الهاتفين الذكيين القابلين للطي القادمين Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3، سيكونان أهم شيء في الحدث.

ويأتي هذا الإعلان بعد فترة من الشائعات حول موعد الحدث، لتؤكد الشركة عن انطلاق الفعاليات الشهر المقبل، وستطلق سامسونغ عددا قليلا من الأجهزة الأخرى بالإضافة إلى هذه الأجهزة القابلة للطي؛ بما في ذلك Galaxy Watch 4 و Galaxy Buds 2.

وينتظر عملاء سامسونغ الكثير خلال هذا الحدث، حيث تعمل أجهزة Galaxy Z الجديدة على تشكيل أفضل الأجهزة القابلة للطي حتى الآن من سامسونغ، على أن يكون Galaxy Z Fold 3 هو أول هاتف ذكي قابل للطي يدعم قلم S Pen.

وفيما يلي، نظرة سريعة على مواصفات الأجهزة التي سيتم طرحها خلال الحدث:

مواصفات Galaxy Z Flip 3

سينطلق هاتف Galaxy Z Flip 3 بشاشة AMOLED تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز ليحاكي هاتفي Galaxy Z Fold2 و Galaxy Note20 Ultra.

كما سيأتي الهاتف بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus من جميع جهات الهاتف، ويضم شاشة بحجم أكبر إلى جانب وحدة الكاميرا لدعم المستخدم بمزيد من التفاصيل حول الإشعارات المستلمة.

ووفقا للتقارير السابقة، ستقدم سامسونغ هاتف Galaxy Z Flip3 بحواف نحيفة، لذا ستتميز إطارات الشاشة بحجم أنحف مقارنة بإصدار الشركة السابق، ومن المتوقع وفقا للتسريبات أن يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو.

مواصفات Galaxy Z Fold 3

يتميز Galaxy Z Fold 3 بشاشة عرض Super AMOLED Infinity-O بحجم 6.2 بوصة وشاشة Super AMOLED قابلة للطي مقاس 7.5 بوصة، يقال إن كلتا الشاشتين تتميزان بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز و HDR10 +.

وسيتم تشغيل الهاتف بمعالج Snapdragon 888، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت / 16 غيغابايت وتخزين 256 غيغابايت / 512 غيغابايت، ومكبرات صوت استريو، وتصنيف IP رسمي.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا 16 ميغابكسل تحت الشاشة أسفل الشاشة الداخلية القابلة للطي، وكاميرا سيلفي 10 ميغابكسل على شاشة الغطاء، وفي الخلف يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثية إذ تأتي الرئيسية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا 12 ميغابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميغابكس.

وسيحزم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 25 واط. ومن المتوقع، أن يكون هاتف Galaxy Z Fold 3 أرخص بنسبة 20 % من Galaxy Z Fold 2.

مواصفات Galaxy Watch 4

أعلنت شركة سامسونغ بالفعل أن ساعاتها الذكية القادمة ستعمل بنظام Wear OS 3.0، الذي يتميز بأداء أسرع، وواجهة مستخدم أكثر سلاسة، وآلاف التطبيقات ووجوه الساعات، وعمر بطارية محسّن.

ووفقا للتقارير، ستنطلق ساعة Galaxy Watch4 الذكية بحجمين 40 و44 مم، على أن يتراوح سعر الإصدار الأصغر من 350 إلى 370 دولارا، بينما يأتي الإصدار الأكبر بسعر يتراوح بين 380 إلى 400 دولار، كما يتوفر النموذجان بخمسة ألوان، وهما الأسود والأخضر والوردي والفضي والأبيض.

مواصفات Galaxy Watch 4 Classic

من المقرر أن تتوفر ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية بحجمين هما 42 و 46 مم، على أن يتراوح سعر الإصدار الأصغر بين 470 إلى 500 دولار، بينما يأتي الإصدار الأكبر بسعر يتراوح بين 500 إلى 530 دولارا، وتتوفر ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية بثلاثة ألوان: الأسود والفضي والأبيض.

سماعات Galaxy Buds 2

تأتي سماعة Galaxy Buds2 بمعايير AKG الصوتية، كما تتميز برأس للسماعة من السيليكون لدعم إلغاء الضوضاء، وتتضمن كل جهة من السماعة 2 من الميكروفونات في الجهة الخارجية، بينما يضم الجزء الداخلي من تصميم السماعة موصلات الشحن، وأجهزة استشعار لإدراك ارتداء المستخدم للسماعة اللاسلكية.