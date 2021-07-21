نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هواتف أبل ثغرة أمنية في البريد الإلكتروني تهدد ملايين الهواتف تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة رغم ما تنتجه شركة أبل من هواتف ذكية تنافس بها وتتصدر شركات تصنيع الهواتف عالميا بمجموعة متنوعة من الهواتف الذكية والغنية عن مثيلتها من الهواتف بمزايا وخصائص نادرة، ولكن ظهرت أخيرا ثغرة أمنية في البريد الإلكتروني لأبل تهدد ملايين الهواتف، مما دفع خبراء الشركة والمطورون وخبراء التقنية المتخصصة في التفكير بحل علمي لتفادي هذه الثغرة، وقد أعلنت بعض المجلات والمواقع المتخصصة إن أبل أطلقت تحديثات لتطبيقات الهاتف الذكي آيفون وآيباد لسد ثغرات أمنية بالبريد الإلكتروني، وعملت شركة أبل في طرح تحديثات لتطبيقات الهاتف الذكي آيفون والحاسب اللوحي آيباد لسد ثغرات أمنية في تطبيق البريد الإلكتروني Mail، ولذلك يتعين على المستخدم تثبيت التحديثات بمجرد توفرها على الفور، وذلك من خلال النقر على زر “التثبيت الآن”.

كيفية معالجة الثغرة الأمنية على البريد الالكتروني لهواتف أبل:

على أصحاب هواتف أبل تنزيل وتثبيت التحديثات الجديدة على هواتفهم حتى يتمكن من معالجة الثغرة الأمنية على البريد الالكتروني، وإذا لم يحصل المستخدم على التحديثات الجديدة حتى الآن، فيمكنه تثبيتها على الأجهزة الجوالة من خلال توصيل الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي بالشاحن وتوصيله بشبكة الواي فاي، وبعد ذلك تصفح قائمة “الإعدادات/عام/تحديث البرامج”، ثم النقر على بند “تنزيل وتثبيت”، وبعد تثبيت التحديثات يجب أن تكون الإصدارات الآمنة 13.5 أو 12.4.7 على الجهاز الجوال.

إصدار جديد من مزايا أبل يتحدى منافسيه وبمزايا خارقة:

لم تكتفي شركة أبل فى معالجة الثغرة وطرح التحديثات بل سبقت منافسيها في طرح العديد من الإصدارات الجديدة لبعض أنواع هواتفها الخارقة بمزايا نادرة، فقد أطلق عملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل الإصدار الجديد من Catalina 10.15.5 من نظام التشغيل “ماك أو إس” mac OS، مضيفة ميزتها الجديدة لسلامة البطارية، وخيارات جديدة في خدمة “فيس تايم FaceTime”،وتساعد ميزة سلامة البطارية الجديدة في إطالة عمر بطارية حواسيب “ماك بوك”، خاصةً أن بطاريات الليثيوم أيون – بطاريات (ماك بوك) منها – ينخفض عمرها مع مرور الزمن، حيث انها تبدأ عادةً في الاحتفاظ بشحن أقل مع تقدم الحاسوب في العمر وقد صُممت الميزة الجديدة الخاصة بسلامة البطارية في نظام “ماك أو إس” لإبطاء عملية الشيخوخة هذه، بحيث تحتفظ البطارية بمزيد من الشحن لمدة زمنية أطول.

شركة أبل تطور من ميزة إطالة عمر بطارياتها:

عملت شركة أبل على تطوير ميزة إطالة عمر بطارياتها على هواتفها نظرا لما كان وجود عيوب إفراغ البطارية لبعض أنواع هواتفها في زمن أقل وبسرعة غير متوقعة، و تشغل ميزة سلامة البطارية الجديدة إفتراضيًا لأجهزة “ماك بوك”الجديدة التي تصدر مع macOS 10.15.5 أو بعد الترقية إلى macOS 10.15.5، وذلك في حال كان الحاسوب يدعم منفذ Thunderbolt 3، مما يعني أن ذلك يشمل أجهزة “ماك بوك برو” التي أُطلقت منذ عام 2016، وأجهزة “ماك بوك أير” التي أُطلقت منذ عام 2018، ويتيح تحديث macOS 10.15.5 الجديد أيضًا إيقاف تشغيل الميزة في مكالمات “فيس تايم” الجماعية التي تغير حجم صورة المتكلم الحالي، وتضيف عناصر تحكم لتمكن المستخدمين من معايرة شاشة Pro Display XDR على نحو أفضل، وحتى تزيد من رضاء مستخدمي هواتف آبل المفضلة لدى الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية في العالم .